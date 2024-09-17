Кубок України з хокею 2024 пройде у Кременчуці

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Кубок України з хокею імені Анатолія Хорозова-2024 пройде в Кременчуці з 26 по 29 вересня на арені «Айсберг». Таке рішення ухвалили на засіданні Ради Федерації хокею України (ФХУ).

Одеса також претендувала на проведення турніру, однак представники ХК «Шторм-Одеса» заявили про проблеми з електропостачанням і підтриманням температурного режиму на льодовій арені. Пропозиція ХК «Дніпро» щодо проведення матчів у Білій Церкві також не була підтримана через відсутність необхідних документів і питання інфраструктури.

Тому Рада ФХУ одноголосно підтримала проведення турніру в Кременчуці, де арена «Айсберг» вдруге поспіль прийматиме Кубок України.