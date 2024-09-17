На Полтавщині від COVID-19 померло 7 людей

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З початку серпня у Полтавській області від захворювання на COVID-19 померло 7 людей. Це в основному люди похилого віку з супутніми патологіями. Про це повідомила головний фахівець департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації за напрямом «інфекційні хвороби» Лідія Войтенко 17 вересня під час брифінгу.

— Жодний з цих пацієнтів не був щеплений. Хоча ці пацієнти входять до групи ризику. Родичі повинні зробити висновки і наполягати, щоб бабусі або дідусі пішли щепилися, — сказала Войтенко.

Нагадаємо, сезонне підвищення захворюваності на ГРВІ та COVID-19 у Полтавській області очікують щонайближче з жовтня. У Кременчуці зростає кількість випадків захворювань на ГРВІ та COVID-19. На сьогодні в лікарнях вакцин немає.