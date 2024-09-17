На Полтавщині від COVID-19 померло 7 людей

З початку серпня у Полтавській області від захворювання на COVID-19 померло 7 людей. Це в основному люди похилого віку з супутніми патологіями. Про це повідомила головний фахівець департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації за напрямом «інфекційні хвороби» Лідія Войтенко 17 вересня під час брифінгу.
Нагадаємо, сезонне підвищення захворюваності на ГРВІ та COVID-19 у Полтавській області очікують щонайближче з жовтня. У Кременчуці зростає кількість випадків захворювань на ГРВІ та COVID-19. На сьогодні в лікарнях вакцин немає.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.