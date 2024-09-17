У Полтаві на перехресті зіткнулися автомобіль та мотоцикл — соцмережі

Сьогодні, 17:47 Переглядів: 0

За попередніми даними, постраждали мотоцикліст та пасажирка

Сьогодні, 17 вересня, близько 17.00 на одному із перехресть у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про подію повідомляють очевидці у соцмережах.

За попередніми даними, на дорозі зіткнулися автомобіль та мотоцикл.