У Полтаві на перехресті зіткнулися автомобіль та мотоцикл — соцмережі

Сьогодні, 17 вересня, близько 17.00 на одному із перехресть у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про подію повідомляють очевидці у соцмережах.
За попередніми даними, на дорозі зіткнулися автомобіль та мотоцикл.
За словами очевидців, в результаті аварії у мотоцикліста зламана нога. Його пасажирка попередньо обійшлася без травм.
На місці події працюють медики «швидкої».
Від правоохоронців офіційної інформації про подію наразі немає.
Нагадаємо, днями у Лубнах в аварії постраждав неповнолітній мотоцикліст.
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