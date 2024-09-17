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Надзвичайні новини, Полтавщина

На 4 роки ув'язнення засудили черкащанина, який виготовляв та тримав вдома зброю і продавав її на Полтавщині

Сьогодні, 17:45 Переглядів: 0

 

Крім того, вдома у затриманого правоохоронці вилучили 1,7 кг канабісу

У Черкаській області на 4 роки засудили 47-річного місцевого мешканця, який виготовляв і тримав у себе вдома зброю та наркотики у великих розмірах. Після цього обвинувачений продавав зброю на Полтавщині. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

У суді прокурор довів факт виготовлення зброї та боєприпасів, які потім чоловік продавав по всій Україні, в тому числі й на Полтавщині.

Викрили його правоохоронці у березні цього року.

 

Під час обшуків вдома у затриманого поліція знайшла зброю, боєприпаси та предмети для їх виготовлення, а також понад 1,7 кг канабісу, який підозрюваний придбав для власного вживання.

Суд конфіскував у чоловіка мобільні телефони та ноутбук, які зловмисник використовував у протиправній діяльності, та майже 100 тис. грн, здобутих злочинним шляхом. Усе це правоохоронці передали у дохід держави.

Також за клопотанням прокурора на потреби оборони передали 12 одиниць вогнепальної зброї, 1492 боєприпаси та майже 1 кг вибухових речовин, які в чоловіка вилучили.

Для набуття вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, днями у будинку полтавця поліція знайшла гранати і набої.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: зброя боєприпаси вибухівка наркотики прокуратура Полтавщини
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