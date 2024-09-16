У будинку полтавця поліція знайшла гранати і набої

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Під час обшуку у будинку 47-річного полтавця поліціянти знайшли три гранати (імовірно Ф-1 та РГД) із запалами до них та набої різного калібру. Вилучене правоохоронці направили на судову експертизу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини 16 вересня.

Наразі слідчі мають повідомити фігуранту про підозру та клопотати щодо обрання йому запобіжного заходу. Нині правоохоронці розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі, зазначили у поліції.

Нагадаємо, 8 вересня у Полтаві правоохоронці знайшли та вилучили у місцевого мешканця зброю, набої та боєприпаси.