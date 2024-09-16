Завтра Кременчук попрощається із загиблим Русланом Курбанмухамєдовим

Завтра, 17 вересня, у Кременчуці прощатимуться із полеглим військовослужбовцем Русланом Курбанмухамєдовим. Про це інформують у пресслужбі Департаменту соціального захисту населення Кременчука.

Загинув український захисник під час виконання бойового завдання по захисту України 26 червня 2024 року.

У полеглого воїна лишилися батьки, син та сестра.

Прощання та поховання Руслана Курбанмухамєдова відбудеться завтра, 17 вересня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.