Завтра Кременчук попрощається із загиблим Русланом Курбанмухамєдовим

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого
Завтра, 17 вересня, у Кременчуці прощатимуться із полеглим військовослужбовцем Русланом Курбанмухамєдовим. Про це інформують у пресслужбі Департаменту соціального захисту населення Кременчука.
Загинув український захисник під час виконання бойового завдання по захисту України 26 червня 2024 року.
У полеглого воїна лишилися батьки, син та сестра.
Прощання та поховання Руслана Курбанмухамєдова відбудеться завтра, 17 вересня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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