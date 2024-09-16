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На Полтавщині судитимуть чоловіка, який легалізував понад 3,7 млн грн

Сьогодні, 15:08 Переглядів: 186

 Він роками використовував заборонену в Україні платіжну систему для отримання незаконного прибутку

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо незаконних дій з електронними грошима та їх легалізації. Матеріали кримінального провадження направили до суду. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

За даними слідства, житель Полтавської області протягом 4 років використовував заборонену в Україні платіжну систему для отримання незаконного прибутку. Він конвертував електронні гроші в гривні за допомогою спеціальних платежів на підконтрольні йому карткові рахунки. Загальна сума незаконно отриманих коштів становить понад 3,7 мільйона гривень, які фігурант витратив на оплату товарів та послуг.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

  • ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків);
  • ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі матеріали кримінального провадження направили до суду для розгляду по суті. Якщо вину підозрюваного буде доведено, йому загрожує позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно суд надав БЕБ доступ до документів у справі розкрадання бюджетних коштів на закупівлях для військових на Полтавщині.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: БЕБ
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