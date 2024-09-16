У Полтаві дерево впало на 6-річну дівчинку в парку «Перемога»

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15 вересня близько 14.00 у Полтаві в парку «Перемога» на 6-річну дівчинку впала гілка дерева, повідомляє пресслужба поліції. Внаслідок інциденту дитина отримала травми. Медики швидкої допомоги госпіталізували постраждалу.

Як повідомили у пресслужбі прокуратури Полтавщини, порив вітру обірвав гілку дерева, яка впала на гойдалку, на якій сиділи троє дітей.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість. Наразі слідчі встановлюють усі обставини та причини події.

Санкція статті передбачає покарання до 68 тис. грн штрафу, або до 2 років виправних робіт, або до 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року у дворі дитячого садочку № 19 у Кременчуці на двох дітей впало дерево під час штормового вітру. Від отриманих травм в лікарні загинула 4-річна Анастасія Німчина, внаслідок інциденту також постраждав 5-річний хлопчик. Восени 2022 року мама дівчинки почала судитись з прокуратурою через бездіяльність правоохоронців.

Також у червні цього року на базі відпочинку поблизу Полтави дерево впало на вагітну жінку.

Сьогодні в області оголошений жовтий рівень небезпеки через сильний вітер — уникайте перебування під розлогими деревами, лініями електропередач та рекламними щитами, оскільки пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.