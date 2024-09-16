На Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпеки через сильний вітер

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає мешканців області про небезпечні метеорологічні явища. До кінця дня 16 вересня очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 м/с. Це відповідає першому рівню небезпеки, позначеному як жовтий.
Під час першого рівня небезпеки погодні умови можуть становити загрозу для населення, інфраструктури та природного середовища. Сильний вітер може призвести до ускладнень у роботі підприємств енергетики та комунального господарства, а також спричинити порушення або припинення руху транспорту.
Рекомендації для мешканців області:
Нагадаємо, що нині через негоду в області є знеструмлені населені пункти. Також через надзвичайно сильні пориви вітру значно ускладнилось гасіння масштабної лісової пожежі біля Малої Перещепини. Ліквідація триває з учорашнього вечора.
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