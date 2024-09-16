На Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпеки через сильний вітер

Сьогодні, 13:07 Переглядів: 183

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає мешканців області про небезпечні метеорологічні явища. До кінця дня 16 вересня очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 м/с. Це відповідає першому рівню небезпеки, позначеному як жовтий.

Під час першого рівня небезпеки погодні умови можуть становити загрозу для населення, інфраструктури та природного середовища. Сильний вітер може призвести до ускладнень у роботі підприємств енергетики та комунального господарства, а також спричинити порушення або припинення руху транспорту.

Рекомендації для мешканців області:

Не залишайте автомобілі біля дерев, білбордів та інших потенційно небезпечних об'єктів.

Уникайте перебування під розлогими деревами, лініями електропередач та рекламними щитами, оскільки пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

Нагадаємо, що нині через негоду в області є знеструмлені населені пункти. Також через надзвичайно сильні пориви вітру значно ускладнилось гасіння масштабної лісової пожежі біля Малої Перещепини. Ліквідація триває з учорашнього вечора.