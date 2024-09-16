У Кременчуці офіційно завершився купальний сезон: скількох врятували і скільки потонули

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 216

Купальний сезон 2024 року в Кременчуці офіційно завершився, про що повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради. Цього року сезон тривав з 1 червня до 15 вересня. Протягом цього періоду працювало 10 спеціально облаштованих місць для відпочинку, які обслуговувало комунальне підприємство «Кременчук АКВА-СЕРВІС».

За час купального сезону рятувальники врятували 8 людей, серед яких 4 дитини. Також зробили 537 попереджень про небезпеку на воді. Поза зоною дії рятувальних постів знайшли та дістали з води 2 потопельників — 5 та 7 липня на набережній Лейтенанта Дніпрова.

Протягом сезону працівники підприємства проводили роботи для забезпечення чистоти та комфорту відпочивальників:

Збирання та вивезення сміття;

Покіс трави та молодого очерету на узбережжях річок;

Культивація пляжного піску та його очищення за допомогою піскопросіювальної машини «Manta»;

Очищення берегів та водних частин річок Сухий Кагамлик та Дніпро за допомогою самохідної установки Truxor.

З 15 вересня рятувальні пости на пляжах Кременчука припинили роботу.