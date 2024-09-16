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У Кременчуці офіційно завершився купальний сезон: скількох врятували і скільки потонули

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 216

 З 15 вересня рятувальні пости на пляжах Кременчука припинили свою роботу

Купальний сезон 2024 року в Кременчуці офіційно завершився, про що повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради. Цього року сезон тривав з 1 червня до 15 вересня. Протягом цього періоду працювало 10 спеціально облаштованих місць для відпочинку, які обслуговувало комунальне підприємство «Кременчук АКВА-СЕРВІС».

За час купального сезону рятувальники врятували 8 людей, серед яких 4 дитини. Також зробили 537 попереджень про небезпеку на воді. Поза зоною дії рятувальних постів знайшли та дістали з води 2 потопельників — 5 та 7 липня на набережній Лейтенанта Дніпрова.

Протягом сезону працівники підприємства проводили роботи для забезпечення чистоти та комфорту відпочивальників:

  • Збирання та вивезення сміття;
  • Покіс трави та молодого очерету на узбережжях річок;
  • Культивація пляжного піску та його очищення за допомогою піскопросіювальної машини «Manta»;
  • Очищення берегів та водних частин річок Сухий Кагамлик та Дніпро за допомогою самохідної установки Truxor.

З 15 вересня рятувальні пости на пляжах Кременчука припинили роботу.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: купальный сезон рятувально-водолазна станція
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