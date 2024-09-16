У Кременчуці 3-річна дитина зачинилась у квартирі: її мати була п’яна — патрульна поліція

15 вересня у квартирі в будинку на проспекті Лесі Українки зачинились 3-річна дівчинка. У мами дитини правоохоронці виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука у своєму телеграм-каналі.
До правоохоронців звернулась сама мама дівчинки. За словами жінки, її донька зачинилася у квартирі, поки вона виходила на вулицю.
Під час спілкування з матір'ю дівчинки патрульні виявили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. Жінку направили до лікаря нарколога для проходження огляду на стан сп'яніння. Результат — 1,91 проміле алкоголю, розповіли патрульні.
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