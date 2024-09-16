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У Кременчуці 3-річна дитина зачинилась у квартирі: її мати була п’яна — патрульна поліція

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 257

Дитина зачинилась в квартирі, поки її мати виходила на вулицю

15 вересня у квартирі в будинку на проспекті Лесі Українки зачинились 3-річна дівчинка. У мами дитини правоохоронці виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука у своєму телеграм-каналі. 

До правоохоронців звернулась сама мама дівчинки. За словами жінки, її донька зачинилася у квартирі, поки вона виходила на вулицю.

— Інспектори викликали службу з аварійного відкриття дверей та зайшли до помешкання. З дівчинкою все гаразд. Оглянувши квартиру патрульні помітили, що вікна у помешкання були відкриті, що могло створити загрозу для дитини, — йдеться у повідомленні.

Під час спілкування з матір'ю дівчинки патрульні виявили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. Жінку направили до лікаря нарколога для проходження огляду на стан сп'яніння. Результат — 1,91 проміле алкоголю, розповіли патрульні.

— На жінку склали протокол за ч.1 ст.184 (Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов`язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей) КУпАП, — сказано у повідомленні. 

Нагадаємо, «побита» кременчужанка отримала штраф за хибний виклик патрульних

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Автор: Телеграф Джерело фото: drogmedia.net.ua/ілюстративне
Теги: патрульна поліція дитина
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