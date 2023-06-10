Смерть 4-річної дівчинки у кременчуцькому дитсадку: «Ніхто до цього часу не поніс відповідальності»

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 1 030

Мати дівчинки, яка загинула через падіння дерева у 2021 році, звернулась до Генпрокуратури, бо вважає, що справу затягують навмисно, аби закрити

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулась Світлана Німчина - мати 4-річної Насті, яка трагічно загинула у жовтні 2021 року. Під час прогулянки у дворі дитячого садку №19 на двох маленьких діток впало дерево, яке звалив штормовий вітер. Від отриманих травм Настя померла у лікарні, а 5-річний Марк отримав травми. З того трагічного дня минуло понад півтора року, проте, за словами пані Світлани, досі ніхто не поніс відповідальність: внутрішнє розслідування департаменту освіти не знайшло винних, а саме слідство ще триває, підозрюваних у справі немає:

— Ніхто до цього часу не поніс відповідальності. Ніхто міським головою Малецьким за смерть дитини та покалічення іншої дитини не покараний і не звільнений з роботи…

Жінка каже, що не бачить жодних результатів слідства. Ще восени минулого року, через рік після трагедій, вона розпочала війну із прокуратурою у судах, звинувачуючи її у бездіяльності. Вимагала, аби до відповідальності за службову недбалість притягнули керівництво садочка та віце-мера Усанову, що опікується освітою: Світлана каже про те, що керівництво садка не забезпечило інвентаризацію та належне обстеження дерев на території дитячого закладу, а віце-мер поставила свій підпис на акті вводу дитсадка в експлуатацію у 2021-2022 році. Жінка скаржилась, що прокуратура затягувала внесення викладених нею даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вона подала до суду, який наприкінці 2022 року зобов'язав прокуратуру внести відомості до ЄРДР за її заявою про «службову недбалість» щодо віце-мера Ольги Усанової та директора дитсадка. Проте на думку Світлани, подальшого розвитку подій у справі немає:

— Увесь цей час слідство просто проводить додаткові експертизи каштана. Перша експертиза дерева тривала 9 місяців. Після моєї заяви до прокуратури на Усанову та директора дитсадка призначили ще додаткову експертизу дерева. Вона повністю дублювала першу, а їх результати — однакові. Далі слідчі призначають ще інші експертизи дерева! Що, дерево від цього перестане бути гнилим? Чи зміниться той факт, що дітей вивели на прогулянку у штормову погоду? Для чого призначаються ці безкінечні експертизи? Під час війни все буде робитися ще довше. Це просто затягування часу. Допит членів комісії відбувся лише у 2023 році, після нашого з адвокатом клопотання. А чи відбувся допит Усанової я так і не знаю. Тобто, увесь цей час замість допиту ключових фігурантів справи просто призначали нескінченні експертизи. До цього часу нікому не складено та не вручено повідомлення про підозру, хоча зібрано достатньо доказів. Все це просто саботаж розслідування!

Наприкінці квітня Світлані надійшов лист з прокуратури, де йдеться про те, що доказів для повідомлення про підозру не здобуто. Як зазначено у листі, “у ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчо-розшукових дій. Проте достатніх доказів для повідомлення про підозру конкретній особі наразі не здобуто. Призначені судово-траслогічна та додаткова судово-біологічна експертизи, виконання яких триває”.

«Слідчі й прокурори створюють видимість нібито розслідування»

Світлана надіслала до Генпрокуратури клопотання на бездіяльність прокурора Полтавської обласної прокуратури. Вона вимагає передати кримінальне провадження до іншого органу досудового розслідування та змінити групу прокурорів. Це вже її повторне звернення: попереднє з Генпрокуратури “спустили” на обласну прокуратуру, яка відмовила Світлані в задоволенні звернення.

— Викладені у клопотанні факти свідчать про свідоме неефективне досудове розслідування, свідоме затягування досудового розслідування з метою не притягнення винних до кримінальної відповідальності. Я вважаю, що під час досудового розслідування вчиняються дії, направлені на порушення строків досудового розслідування, свідомо не складається та не направляється прокурору повідомлення про підозру, бо причетний до загибелі моєї дитини і до травмування іншої — посадова особа, яка є депутатом обласної ради. І все це роблять метою закриття кримінального провадження у зв’язку з закінченням строків досудового розслідування… Слідчі й прокурори створюють видимість нібито розслідування, але у них доказів для пред’явлення підозри не має. Складається стійке враження, що під виглядом нібито розслідування загибелі моєї доньки ховається небажання та створюються штучні перешкоди у притягненні до кримінальної відповідальності осіб, які займають впливове становище в місті та наближені до його керівництва міста…





« Ураження гнилизною деревини на 80% діаметра стовбура »

У клопотанні Світлани є посилання на ряд звернень керівництва дитячого садочка до КП “Благоустрій Кременчука” щодо необхідності обстеження дерев, бо вони мають сухі гілки. (2015, 2016 роки). Є посилання на акт обстеження території та зелених насаджень закладу у 2018 році, йдеться про те, що дерева потребували огляду та висновку експерта. Останнє звернення про вимогу обстеження дерев від керівництва садочка до КП “Благоустрій” датується березнем 2021 року. Тобто, у дитячому закладі це питання піднімалось, і не раз…

У висновку експерта, наведеного у позовній заяві, зазначено, що “стовбур дерева має біологічні ушкодження дерево руйнуючими грибами родини трутовикові…, в тому числі ураження гнилизною деревини на 80% діаметра стовбура, наявність плодових тіл грибів роду трутовик. В деревині наявні численні ходи, утворенні внаслідок діяльності дереворуйнуючих комах ксилофагів. Механічні ушкодження: дупло, що утворилось внаслідок діяльності дятла. Такі ушкодження мали були наявними станом на 30.08.2021. 6. Механічні і біологічні ушкодження на стовбурі дерева (ушкодження дерево руйнуючими грибам, ураження гнилизною, ходи комах ксилофагів, дупло) мали наявними на 21.10.2021. 7. Досліджуючи об'єкт та фотоматеріали з місця події, встановлено, що дерево було кроновано з видаленням головних скелетних гілок… Ступінь ураження дерева, на час дослідження дозволяє встановити, що на 30.08.2021 дерево вже мало біологічні ушкодження…», — йдеться у позовній заяві.





Того дня, коли на маленьких діток впало дерево, був буревій. Репортери Телеграфа, що виїхали на місце пригоди, відчули це на собі. Місто отримало штормове попередження, пориви вітру сягали 15 м/с, проте дітей все одно вивели у подвір'я. Провідний синоптик Гідрометцентру Полтавської області Олена Панченко під час програми “Стосується кожного” запевнила, що трагедії можна було уникнути, адже Гідрометцентр за добу розіслав повідомлення про штормове попередження і те, що кременчуцькі чиновники запевняють, що отримали його з запізненням на 8 годин - не правда.

— Департамент освіти на чолі з головою комісії зі спеціального розслідування групового нещасного випадку гр. Л. за результатами розслідування не визнав провини жодної посадової особи, тому що штормове попередження не передав Кременчуцький виконавчий орган, а де був Департамент освіти та його посадовці пояснити не зміг, — каже Світлана.

Зараз жінка чекає відповіді від Генпрокуратури та сподівається, що справу щодо загибелі доньки розглядатимуть не у Кременчуці і на Полтавщині.

Раніше Телеграф повідомляв, що дитячий садочок №19 був рекордсменом за бюджетними витратами: закуповували дорогі штори, витрачали значні кошти на іграшки (під час перебування у дитсадку журналісти побачити їх не змогли), облаштовували скоромні клумби за солідні кошти тощо.