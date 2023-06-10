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На ремонт відмостки у закладах освіти з бюджету Кременчука витратять понад 1,2 млн грн

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 101

 

Кошти виділені зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади

На позачерговій ХХ сесія Кременчуцької міської ради, яка відбулася 9 червня, депутати затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів на оплату послуг з поточного ремонту відмостки закладів середньої освіти, придбання будівельних матеріалів та відновлення цоколю будівлі після проведення робіт з встановлення трубчастого колодязя.

Кошти у сумі 1 222 500 грн виділені Департаменту освіти зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.

Три заклади середньої освіти отримають однакові суми: по 198 тисяч грн - по КЕКВ 2240 («Оплата послуг») та по 199,5 тисячі грн – по КЕКВ 2210 («Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»).

Це:

  • Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь»;
  • Кременчуцький ліцей № 6 «Правобережний»;
  • Кременчуцька гімназія № 26.

А Кременчуцька гімназія №27 отримає лише 30 тисяч грн по КЕКВ 2210 («Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»).

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада виконком ліцеї гімназія департамент освіти
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