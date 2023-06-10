«Для відчуття спокою та безпеки»: на утримання зелених зон та парків у Кременчуці додатково виділили 1 млн гривень

В основній програмі на утримання площ, скверів, бульварів закладено 38,2 млн гривень, на поточний ремонт зелених насаджень — 37,5 млн гривень
КП «Благоустрій Кременчука» додатково виділили 1 млн гривень на догляд, ремонт та підтримання в справному, безпечному для мешканців міста стані зеленого господарства міста. Про це стало відомо з рішення Кременчуцької ради 9 червня, яким депутати погодили зміни до Програми діяльності та розвитку КП «Благоустрій Кременчука» на 2022-2024 роки».
У пояснювальній записці до проєкту рішення сказано, що розрахункова вартість матеріалів та проведення робіт з благоустрою зелених зон, зон відпочинку нашого міста, що не були заплановані на початку року, становить 1 млн гривень.
Нагадаємо, у 2023 році КП «Благоустрій Кременчука» планувало витратити 150,2 млн гривень. Після неодноразового внесення змін до Програми, сума витрат у поточному році зросла до 181,05 млн. гривень. З них 37,5 млн гривень - на поточний ремонт зелених насаджень, 38,2 млн гривень - утримання в належному санітарному стані закріплених територій, розподільчих смуг, площ, скверів, парків, бульварів.
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