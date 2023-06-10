«Для відчуття спокою та безпеки»: на утримання зелених зон та парків у Кременчуці додатково виділили 1 млн гривень

Сьогодні, 10:14 Переглядів: 295

КП «Благоустрій Кременчука» додатково виділили 1 млн гривень на догляд, ремонт та підтримання в справному, безпечному для мешканців міста стані зеленого господарства міста. Про це стало відомо з рішення Кременчуцької ради 9 червня, яким депутати погодили зміни до Програми діяльності та розвитку КП «Благоустрій Кременчука» на 2022-2024 роки».

У пояснювальній записці до проєкту рішення сказано, що розрахункова вартість матеріалів та проведення робіт з благоустрою зелених зон, зон відпочинку нашого міста, що не були заплановані на початку року, становить 1 млн гривень.

«Будуть проведені роботи з благоустрою зелених зон в різних районах нашого міста з метою забезпечення містян та гостей міста зонами відпочинку, що дарують відчуття спокою та безпеки, що має велике значення сьогодні для кожного українця», - йдеться в тексті документа.

Нагадаємо, у 2023 році КП «Благоустрій Кременчука» планувало витратити 150,2 млн гривень. Після неодноразового внесення змін до Програми, сума витрат у поточному році зросла до 181,05 млн. гривень. З них 37,5 млн гривень - на поточний ремонт зелених насаджень, 38,2 млн гривень - утримання в належному санітарному стані закріплених територій, розподільчих смуг, площ, скверів, парків, бульварів.



