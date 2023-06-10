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Кременчук, Воїни світла

На війні Росії проти України загинув депутат Кременчуцької райради Михайло Кравченко 

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 860

 Співчуття родині та колегам

9 червня ввечері стало відомо, що на війні з окупантом загинув депутат Кременчуцької райради Михайло Кравченко. Про це повідомили на сторінці Кременчуцької районної ради.

«На війні з окупантом загинув відважний захисник України та гордість Кременчуцького району - депутат Михайло Кравченко. 

Його самопожертва та мужність в боротьбі за свободу країни неоціненні. Михайло Кравченко був відомим не лише як громадський діяч, але й як людина, завжди готова стати на захист справедливості та національних інтересів. Він безстрашно боровся проти окупаційних сил, проявляючи непохитну віру у перемогу.

Смерть Михайла Кравченка є великою втратою для всіх нас. Його пам'ятатимуть як справжнього героя, який віддавав життя за свою Батьківщину. Співчуття його родині, колегам та всім, хто знав та поважав Михайла, щирої підтримки у цей важкий час.

Ми запам'ятаємо Михайла Кравченка як людину, яка вклала своє серце і душу в боротьбу за свободу, та будемо завжди пам'ятати його внесок у нашу спільну боротьбу за незалежність та мир. Нехай земля йому буде пухом, а його дух залишиться жити в серцях кожного українця», - йдеться в повідомленні.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: війна воїни світла Кременчуцька районна рада
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