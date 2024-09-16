Внаслідок аварії у Полтаві постраждала дитина — поліція

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 132

16 вересня на вулиці Європейській у Полтаві автомобіль Renault Megane врізався у Volkswagen Jetta. Внаслідок аварії травмувався 4-річний пасажир Volkswagen Jetta. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини.

За словами правоохоронців, дитину госпіталізували до дитячої лікарні Полтави.

Нині вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, 14 вересня у Пирятинській громаді 22-річний водій автомобіля BMW виїхав з дороги. Внаслідок аварії чоловік травмувався, його госпіталізували.