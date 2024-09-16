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Надзвичайні новини, Полтавщина

Через лісову пожежу на Полтавщині евакуювали мешканців двох сіл — Пронін

Сьогодні, 15:53 Переглядів: 0

 Для допомоги прибули вогнеборці з Черкаської та Вінницької областей

У Полтавському районі триває масштабна лісова пожежа, яка виникла 15 вересня та охопила близько 680 гектарів Малоперещепинського лісництва. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Вогонь швидко поширюється через суху погоду та сильний вітер. Рятувальники ліквідовують загоряння сухої рослинності та лісової підстилки на площі 70 гектарів. Унаслідок пожежі пошкоджено приватні будинки та споруди в прилеглих населених пунктах.

Евакуація мешканців та пасажирів

У зв'язку з небезпекою поширення вогню, було евакуйовано 13 мешканців із двох сіл Новосанжарської громади. Також здійснено евакуацію 57 пасажирів електропоїзда «Полтава-Кобеляки», який проходив поблизу зони пожежі.

Масштабні рятувальні роботи

До гасіння пожежі залучено значні сили та засоби. На місці працюють 411 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, місцевої пожежної охорони, військових та медиків. Для допомоги прибули вогнеборці з Черкаської та Вінницької областей. Задіяно 67 одиниць техніки, включаючи три пожежні потяги.

Рятувальні служби працюють у посиленому режимі, докладаючи максимум зусиль для локалізації та ліквідації пожежі. Основними завданнями є зупинити поширення вогню та захистити населені пункти та об'єкти інфраструктури.

Причини пожежі

Причини виникнення пожежі наразі встановлюються. Влада закликає мешканців області бути обережними з вогнем, дотримуватися правил пожежної безпеки та негайно повідомляти про будь-які займання за номером 101.

Філіп Пронін зазначив, що ситуація складна, але контрольована завдяки злагодженій роботі рятувальних служб та підтримці з сусідніх областей.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа горить ліс
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