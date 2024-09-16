Гендиректора Кременчуцького річкового порту підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 7 млн гривень

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Бюро економічної безпеки підозрює генерального директора ПрАТ «Кременчуцький річковий порт» в ухиленні від сплати податків. Акціонерне товариство вносило неправдиві відомості до Податкових декларацій з рентної плати за користування надрами для видобування копалин. Через це державному бюджету було завдано збитків на понад 7 мільйонів 378 тисяч гривень. Про це стало відомо з ухвали Київського районного суду Полтави, яку оприлюднили 13 вересня.

За даними слідчих, працівники річкового порту занизили податкові зобов`язання з рентної плати — в розрахунках вказувалось занижене значення фактичної ціни реалізації одиниці продукції гірничого підприємства. Це відбувалось з жовтня 2019 року по грудень 2021 року.

Суд задовольнив клопотання детектива БЕБ про арешт майна, що належать річковому порту, а саме:

Mercedes-Benz S 350 D

Toyota Camry

Mercedes-Benz GLE 53 AMG

Нагадаємо, у Полтавській області підприємство відшкодувало державі 4,8 млн грн збитків через ухилення від сплати податків.