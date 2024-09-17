У Кременчуці шахраї ошукали пенсіонера на гроші для «термінової операції»

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 24

Чоловік віддав шахраям свої заощадження після дзвінка від «лікаря», який повідомив про необхідність термінової операції для родички, яка начебто потрапила в ДТП

17 вересня в Кременчуці 88-річний місцевий житель став жертвою шахраїв, які обманом виманили у нього заощадження, повідомила пресслужба поліції Полтавщини. Невідома особа зателефонувала чоловікові та представилася лікарем. Зловмисник повідомив, що його родичка потрапила в ДТП і потребує термінової операції, яка коштує великих грошей.

Щоб врятувати родичку, пенсіонер передав свої заощадження кур'єру, який прийшов додому. Згодом чоловік зрозумів, що став жертвою афери, коли справжня родичка зателефонувала і запевнила, що з нею все гаразд.

Поліція розглядає питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, нещодавно шахраї, представившись знайомою лубенки, виманили у неї 20 тисяч гривень, попросивши позичити гроші на лікування.