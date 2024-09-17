Зеленський нагородив двох ДСНСників із Полтавщини

Президент України Володимир Зеленський відзначив двох рятувальників з Полтавщини з нагоди професійного свята. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Орден «За мужність» II ступеня отримав підполковник служби цивільного захисту Віктор Кузьменко, а орденом «За мужність» III ступеня нагороджений підполковник Ігор Литвишко.
Нагадаємо, 13 вересня у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації орден «За мужність» III ступеня від президента передали ветеранові війни Андрію Хайлові.
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