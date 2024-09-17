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Хокейний клуб «Кременчук» змінює підхід до анонсів матчів через воєнний стан

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 112

 Клуб інформуватиме про результати лише після завершення матчів

У зв’язку із забороною оприлюднення інформації про проведення спортивних матчів на період воєнного стану, хокейний клуб «Кременчук» не анонсуватиме дату та час своїх матчів на офіційних ресурсах. Про це клуб повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Відтепер клуб має право інформувати про проведені заходи лише після їх завершення. Такі обмеження діятимуть до завершення воєнного стану в Україні.

Вболівальників закликають слідкувати за розкладом роботи льодової арени «Айсберг» у Telegram-каналі, щоб дізнаватися про найближчі заходи.

Водночас у Telegram-каналі ЛА «Айсберг» оголошено, що 17 та 18 вересня ХК «Кременчук» проведе товариські матчі з ХК «Сокіл». Матчі відбудуться 17 вересня о 18.00 та 18 вересня о 14.00. Вхід на події буде вільним для всіх охочих.

Нагадаємо, що нещодавно хокейний клуб «Кременчук» провів два товариські матчі проти «Шторму» — один виграв і один програв.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ХК Кременчук хокей Сокіл
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