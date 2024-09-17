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Відзавтра Україні запускають «єДозвіл»: які послуги зможуть отримати підприємці

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 159

 Мінекономіки планує повністю цифровізувати процес видачі дозволів та ліцензій

З 18 вересня в Україні стане доступною Єдина державна електронна система дозвільних документів (єДозвіл), яка дозволить підприємцям реєструвати декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці онлайн через портал «Дія». Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу «Економічна політика України. Відновлення під час війни» в Києві.

Нова система спрощує процес реєстрації декларацій, які раніше оброблялися територіальними центрами Держпраці за 5 днів. Тепер підприємці зможуть подати декларацію в один клік, а система автоматично перевірить та зареєструє її.

У жовтні планується додати можливість отримання електронного висновку для подовження граничного строку розрахунків за експортно-імпортними операціями, який раніше видавався лише в паперовій формі.

Мінекономіки планує повністю цифровізувати процес видачі дозволів та ліцензій. Серед запланованих для оцифровування — ліцензії на туроператорську діяльність, ветеринарну практику, обіг наркотичних засобів, освітню діяльність та інші.

Таким чином, у планах Мінекономіки — зробити 100% дозволів та ліцензій доступними в електронному форматі, скоротивши час обробки заявок до одного робочого дня.

Нагадаємо, що відучора в «Дії» доступні гранти на навчання для студентів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Дія Підприємці єДозвіл дозвіл
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