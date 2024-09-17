Лише за один тайм очки не нараховують: «Кремінь» зіграв з «Полтавою»

СК «Полтава» — «Кремінь» — 4:2 (2:0)
Чемпіонат України. Перша ліга. 7 тур. 16 вересня. Полтава. Стадіон «Молодіжний».
Голи: Місюра (37, 45+3), Боровський (67, ГВВ), Марусич (83) — Молько (60), Дихтярук (72).
У останніх трьох офіційних матчах цих суперників у рамках першої ліги полтавці забили у ворота «Кременя» 14(!) м’ячів, а у свої пропустили лише три. Найдошкульнішим напевно спогадом недавньої історії є домашній матч «Кременя» у минулорічному чемпіонаті. Тоді СК «Полтава» порвала поняття дербі на шмаття, забивши у ворота географічного й адміністративного сусіда шість «сухих» голів. Матч другого кола у Полтаві теж нічого втішного не приніс кременчуківцям — 4:1 на користь господарів.
Очікувати, що «Кремінь» відповість тим же, та що полтавці збиратимуть шмаття від порваного їхнім суперником прапора з надписом «Дербі Полтавщини», було марною справою. Як казав один відомий класик-поет, не той тепер Миргород, Хорол-річка не та.
«Полтава» на сьогодні упевнений лідер у першолігівській групі Б, «Кремінь» на сьогодні — такий же упевнений аутсайдер. Команда що не матч, то все «зміцнює» свою позицію на останньому місці в турнірній таблиці.
Команда Володимира Сисенка «зверстана» з переважно із досвідчених футболістів, за чиїми спинами виступи у багатьох командах майстрів. Команда Ігоря Климовського оперує гравцями, на вустах котрих ще й не висохло «молоко» дитячо-юнацьких шкіл, які вони закінчували. «Кремінь» був є і залишається наймолодшою командою ліги.
Зрозуміло, треба час, аби й Кременчук став колишнім у футбольному плані, і Дніпро-річка знову стала тією ж.
Матч у Полтаві 16 вересня, програний наддніпрянською командою, може й не зарядив прихильників занадто великою порцією оптимізму, та все ж і впадати в глибоку депресію не дозволяє. Особливо другий тайм, який гості зуміли звести до нічиєї — 2:2. Та й факт, що «Кремінь» вперше у чемпіонаті забиває більше одного голу у матчі, не можна не відзначити.
Звісно, скільки з тренерської лави чи під час теоретичних та практичних занять не закликай гравців не допускати елементарних помилок, поки кожен з них не з’їсть свою порцію каші гірких помилок, справи не буде. На те вона й футбольна молодість, аби допускати промахи. Та варто, однак, передати привіт також і багатьом тренерам-наставникам дитячого футболу, чи й усій системі підготовки юних футболістів. Котрі так і не навчили своїх вихованців не допускати елементарних промахів.
Звісно, Дмитро Сабієв не хотів, але так вийшло, що на 67 хвилині він допустив грубий промах — у досить простій ситуації зробив передачу супернику, фактично організувавши вихід трьох полтавців на двох захисників. А тут тобі — ще одне «нещастя», бо ж одна «біда» не ходить поодинці: удар Галенкова, м’яч влучає у Боровського і вже від нього летить у ворота та прямісінько у статистику під назвою ГВВ — гол у власні ворота.
Ще два пропущені голи — неуважність захисту «Кременя», який залишав без суворого нагляду Євгена Місюру. Перший раз він елегантно підставив зовнішню стопу і м’яч після подачі кутового влетів у ворота — 1:0. Вдруге оборонці «загубили» Місюру на куту воротарського — знов-таки після подачі кутового. Євген зумів прийняти м’яч і точно пробити у дальній кут воріт.
Та й четвертий гол називається так — «Роби у нашому карному майданчику — що твоїй душі забажається». Марусичу захисники «Кременя» дозволили прийняти шкіряного, підіграти грудьми, розвернутися і завдати точного удару низом. Артем Матус був у цій ситуації безсилим.
ТІшить, що кременчуківська молодь не упала у відчай, і не розгубилась до минулорічних 0:6. За рахунок 0:2 «Кременю» вдалася просто-таки показова контратака. Артем Матус вибиває м’яч з рук від своїх воріт. Удар сильний, додаткової швидкості шкіряному надає вітер, а цей матч, доречно сказати, пройшов під акомпанемент сильного вітру. В результаті захист полтавців не встигає. У небезпечну зону вбігають два футболісти «Кременя». Трофимюк робить вишуканий за точністю та силою верховий пас на Молька. І останній, ударом головою, спрямовує його в сітку — 3:1.
Другий гол гостей «народився» після розіграшу штрафного удару від лівої бровки, коли вже у кількох метрах від воріт відскок м’яча після подачі вдало піймав центральний оборонець «Кременя» Олександр Дихтярук, добивши його у ворота — 3:2. Через кілька хвилин ситуація біля воріт «Полтави» повторилася, але спроба переправити шкіряного у сітку після подачі все з того ж лівого флангу атаки «Кременя» була невдалою. А вже незабаром рахунок став 4:2 на користь господарів. До речі, міг би бути й ще один автогол, або ГВВ. Але, на щастя, м’яч після «спроби» Сабієва прокотився поруч із стійкою.
Статус-кво команд після зіграного матчу не змінився. «Полтава» зміцнилась як одноосібний лідер, «Кремінь» міцно засів на останній сходинці. Констатуємо зі сподіваннями — поки що.
Склади команд
СК «Полтава»: Восконян, Бужин, Підлепич, Місюра, Коцюмака, Даниленко, Плахтир (Шаповалов,95), Одарюк (Перебора, 88), Щербак, Марусич (Вівдич, 88).
«Кремінь»: Матус, Боровський, Дихтярук, Сабієв, Паламарчук, Пастернак, Златьєв (Савіцький, 62), Жданович, Прокопчук (Рокотянський, 62). Молько, Трофимюк (Куць, 68).
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