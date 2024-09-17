Лише за один тайм очки не нараховують: «Кремінь» зіграв з «Полтавою»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 65

СК «Полтава» — «Кремінь» — 4:2 (2:0)

Чемпіонат України. Перша ліга. 7 тур. 16 вересня. Полтава. Стадіон «Молодіжний».

Голи: Місюра (37, 45+3), Боровський (67, ГВВ), Марусич (83) — Молько (60), Дихтярук (72).

У останніх трьох офіційних матчах цих суперників у рамках першої ліги полтавці забили у ворота «Кременя» 14(!) м’ячів, а у свої пропустили лише три. Найдошкульнішим напевно спогадом недавньої історії є домашній матч «Кременя» у минулорічному чемпіонаті. Тоді СК «Полтава» порвала поняття дербі на шмаття, забивши у ворота географічного й адміністративного сусіда шість «сухих» голів. Матч другого кола у Полтаві теж нічого втішного не приніс кременчуківцям — 4:1 на користь господарів.

Очікувати, що «Кремінь» відповість тим же, та що полтавці збиратимуть шмаття від порваного їхнім суперником прапора з надписом «Дербі Полтавщини», було марною справою. Як казав один відомий класик-поет, не той тепер Миргород, Хорол-річка не та.

«Полтава» на сьогодні упевнений лідер у першолігівській групі Б, «Кремінь» на сьогодні — такий же упевнений аутсайдер. Команда що не матч, то все «зміцнює» свою позицію на останньому місці в турнірній таблиці.

Команда Володимира Сисенка «зверстана» з переважно із досвідчених футболістів, за чиїми спинами виступи у багатьох командах майстрів. Команда Ігоря Климовського оперує гравцями, на вустах котрих ще й не висохло «молоко» дитячо-юнацьких шкіл, які вони закінчували. «Кремінь» був є і залишається наймолодшою командою ліги.

Зрозуміло, треба час, аби й Кременчук став колишнім у футбольному плані, і Дніпро-річка знову стала тією ж.