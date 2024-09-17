Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт

Лише за один тайм очки не нараховують: «Кремінь» зіграв з «Полтавою»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 65

 

Кременчуківський «Кремінь» у дербі Полтавщини поступився СК «Полтава» — 2:4

СК «Полтава» — «Кремінь» — 4:2 (2:0)

Чемпіонат України. Перша ліга. 7 тур. 16 вересня.  Полтава. Стадіон «Молодіжний».

Голи: Місюра (37, 45+3), Боровський (67, ГВВ), Марусич (83) — Молько (60), Дихтярук (72).

У  останніх трьох офіційних матчах цих суперників у рамках першої ліги полтавці забили  у ворота «Кременя» 14(!) м’ячів, а у свої пропустили лише три. Найдошкульнішим напевно спогадом недавньої історії є домашній матч «Кременя» у минулорічному чемпіонаті. Тоді СК «Полтава» порвала  поняття дербі на шмаття, забивши у ворота географічного й адміністративного сусіда шість «сухих» голів. Матч другого кола у Полтаві теж нічого втішного не приніс кременчуківцям — 4:1 на користь господарів.

Очікувати, що  «Кремінь» відповість тим же, та що полтавці збиратимуть шмаття від порваного їхнім суперником прапора з надписом «Дербі Полтавщини», було марною справою. Як казав один відомий класик-поет, не той тепер Миргород, Хорол-річка не та.

«Полтава» на сьогодні упевнений лідер у першолігівській групі Б, «Кремінь» на сьогодні — такий же упевнений аутсайдер. Команда що не матч, то все «зміцнює» свою позицію на останньому місці в турнірній таблиці.

Команда Володимира Сисенка «зверстана» з  переважно із досвідчених футболістів, за чиїми спинами виступи у багатьох командах майстрів. Команда Ігоря Климовського оперує гравцями, на вустах котрих ще й не висохло «молоко» дитячо-юнацьких шкіл, які вони закінчували. «Кремінь» був є і залишається наймолодшою командою ліги.

Зрозуміло, треба час, аби й Кременчук  став колишнім у футбольному плані, і Дніпро-річка знову стала тією ж.

Матч у Полтаві 16 вересня, програний наддніпрянською командою, може й не зарядив прихильників занадто великою порцією оптимізму, та все ж і впадати в глибоку депресію не дозволяє. Особливо другий тайм, який гості зуміли звести до нічиєї — 2:2. Та й факт, що «Кремінь» вперше у чемпіонаті забиває більше одного голу у матчі, не можна не відзначити.

Звісно, скільки з тренерської лави чи під час теоретичних та практичних занять  не закликай гравців не допускати елементарних помилок, поки кожен з них не з’їсть свою  порцію каші гірких помилок, справи не буде. На те вона й футбольна молодість, аби допускати промахи. Та варто, однак, передати привіт також  і багатьом тренерам-наставникам дитячого футболу, чи й усій системі підготовки юних футболістів. Котрі так і не навчили своїх вихованців не допускати елементарних промахів.

Звісно, Дмитро Сабієв  не хотів, але так вийшло, що на 67 хвилині він допустив  грубий промах — у досить простій ситуації зробив передачу супернику, фактично  організувавши вихід трьох полтавців на двох захисників. А тут тобі — ще одне «нещастя», бо ж одна «біда» не ходить поодинці:  удар Галенкова, мяч влучає у Боровського і вже від нього летить у ворота та прямісінько  у статистику під назвою ГВВ — гол у власні ворота.

Ще два пропущені голи — неуважність захисту «Кременя», який залишав без суворого нагляду  Євгена Місюру. Перший раз він елегантно підставив зовнішню стопу і м’яч після подачі  кутового влетів у ворота — 1:0. Вдруге оборонці  «загубили» Місюру на куту  воротарського — знов-таки після подачі кутового. Євген зумів прийняти м’яч і точно пробити у дальній кут воріт.

Та й четвертий гол називається так — «Роби у нашому карному майданчику — що твоїй душі забажається». Марусичу захисники  «Кременя» дозволили  прийняти шкіряного, підіграти грудьми, розвернутися  і завдати точного удару низом. Артем Матус був у цій ситуації безсилим.

ТІшить, що кременчуківська молодь не упала у відчай, і не розгубилась до минулорічних 0:6. За рахунок 0:2 «Кременю» вдалася просто-таки показова контратака. Артем Матус вибиває м’яч з рук від своїх воріт. Удар сильний, додаткової швидкості шкіряному  надає вітер, а цей матч, доречно сказати, пройшов під акомпанемент сильного вітру. В результаті захист полтавців не встигає. У небезпечну зону вбігають два футболісти «Кременя». Трофимюк робить вишуканий за точністю та силою верховий пас на Молька. І останній, ударом головою, спрямовує його в сітку — 3:1.

Другий гол гостей «народився» після розіграшу штрафного удару від лівої бровки, коли вже у кількох метрах від воріт відскок м’яча після подачі вдало піймав центральний оборонець «Кременя» Олександр Дихтярук, добивши його у ворота — 3:2.  Через кілька хвилин ситуація біля воріт «Полтави» повторилася, але спроба переправити шкіряного у сітку після подачі все з того ж лівого флангу атаки «Кременя» була невдалою. А вже незабаром рахунок став 4:2 на користь господарів. До речі, міг би бути й ще один автогол, або ГВВ. Але, на щастя, мяч після «спроби» Сабієва прокотився поруч із стійкою.

Статус-кво команд після зіграного матчу не змінився. «Полтава» зміцнилась як  одноосібний  лідер, «Кремінь» міцно засів на останній сходинці. Констатуємо зі сподіваннями — поки що.

Склади команд

СК «Полтава»: Восконян, Бужин, Підлепич, Місюра, Коцюмака, Даниленко, Плахтир (Шаповалов,95), Одарюк (Перебора, 88), Щербак, Марусич (Вівдич, 88).

«Кремінь»: Матус, Боровський, Дихтярук, Сабієв, Паламарчук, Пастернак, Златьєв (Савіцький, 62), Жданович, Прокопчук (Рокотянський, 62). Молько, Трофимюк (Куць, 68).


0
Автор: Анатолій Гаркуша Джерело фото: пресслужба СК «Полтава»
Теги: футбол Кремінь Полтава
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх