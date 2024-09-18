Верховна Рада «провалила» голосування за перейменування сіл на Полтавщині

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 2

Одне з цих сіл знаходиться й у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 18 вересня, Верховна Рада України «провалила» голосування за перейменування одинадцяти населених пунктів на території Полтавської області. Відповідна інформація зазначена у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

У тексті постанови зазначено, що перейменувати мали б такі населені пункти:

село Новомосковське Кременчуцького району на село Лоза;

село Олексіївка Лубенського району на село Калинівка;

село Першотравневе Лубенського району на село Перевідне;

село Червоні Пологи Лубенського району на село Пологи;

селище Декабристів Миргородського району на селище Мирне;

село Першотравневе Миргородського району на село Петренки;

село Первомайське Полтавського району на село Гуляйстеп;

село Першотравневе Зіньківської громади Полтавського району на село Прилівщина;

село Першотравневе Чутівської громади Полтавського району на село Майдан;

село Червона Долина Полтавського району на село Долинне;

село Чкалове Полтавського району на село Єднання.

Проте «за» проголосували лише 208 народних депутатів, а такої кількості голосів недостатньо для ухвалення проєкту. Після голосування, за словами нардепа Олексія Гончаренка, депутати у Верховній Раді заблокували трибуну.

Як голосували за перейменування кременчуцькі депутати

За матеріалами Суспільного, шість нардепів від Полтавщини проєкт постанови підтримали. Це депутати від Кременчука Олексій Мовчан та Юрій Шаповалов, представники «Слуг народу» Андрій Боблях, Максим Березін, Дмитро Нальотов та представник депутатської групи «Довіра» Олег Кулініч. Ще один «слуга» Костянтин Касай був відсутній у залі, а депутатка Анастасія Ляшенко не голосувала.

Нагадаємо, у квітні Комітет Верховної Ради погодив перейменування села Новомосковське у Глобинській громаді на село Лоза.