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Кременчук, Гроші

У Кременчуці планують витратитись на значки, подяки міського голови та шкіряні теки

Сьогодні, 18:26 Переглядів: 205

Фінансування виділятимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади

У Кременчуці влада планує додатково виділити 69 тисяч гривень на подарункові значки, подяки міського та шкіряні теки під відзнаки виконавчого комітету. Зокрема, їх вручатимуть з нагоди Дня міста. Про це стало відомо під час засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики 18 вересня. 

Члени комісії погодили це рішення.

За словами заступниці міського голови Тетяни Неіленко, цих грошей має вистачати на закупку відповідних товарів до кінця року. Гроші на подарунки у бюджеті закладали, але їх вже витратили. Фінансування виділятимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. 

Нагадаємо, у 2024 році на покладання квітів до місць поховань та пам’ятників для вшанування учасників, жертв та подій російсько-української війни кременчуцька влада планує витратити 400 тисяч гривень.

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Автор: Телеграф
Теги: стабілізаційний фонд нагороди
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