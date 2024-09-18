Автогаз на заправках області продовжує дорожчати

У середу, 18 вересня, на полтавських заправках спостерігаються різні ціни на пальне. Продовжує дорожчати автогаз, а от ціна на інші види палива поки не змінюється. За рейтингом аналітиків, найбільше водіям доведеться заплатити за пальне на заправках в мережі SOCAR, ОККО та WOG, а найдешевше заправити машину можна на БРСМ-Нафта та Укрнафта. Ціни на бензин та дизпаливо знижувалися поступово із середини листопада, здешевшання газу спостерігалося з початку грудня. Поступове зростання цін на пальне спостерігалося із середини лютого.
1 вересня набув чинності закон про підвищення акцизного податку на паливо. Це передбачає встановлення графіку щорічного збільшення акцизного податку на різні види пального до 1 січня 2028 року. Зокрема, на кінцевому етапі встановлять такі ставки: на бензин — 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне — 330 євро за 1000 л, на скраплений газ — 70 євро за 1000 літрів.
Утім експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн вважає, що в найближчі місяці різкого зростання цін на пальне не передбачається.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
61,32
|0,00
|0%
|
Бензин А-95
|
57,16
|0,00
|0%
|
Бензин А-92
|
54,45
|
0,00
|
0%
|
Дизельне пальне
|
53,64
|0,00
|0%
|
Газ автомобільний
|
31,70
|+0,40
|+1,278%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
59,99
|
57,99
|
55,99
|
53,99
|
30,69
|
Marshal
|
|
54,40
|
53,90
|
50,90
|
29,60
|
SOCAR
|
62,99
|
|56,99
|
32,99
|
WOG
|
61,99
|
59,99
|
|
55,99
|
32,98
|
Авіас
|
|
56,98
|
52,89
|
50,98
|
32,98
|
Автотранс
|62,98
|
57,98
|
55,98
|
53,98
|
30,98
|
БРСМ-Нафта
|
54,49
|
|
50,99
|
30,79
|
ОККО
|
61,99
|
59,99
|
|
55,99
|
32,99
|
Укрнафта
|
57,99
|
55,49
|
53,49
|
52,99
|
30,99
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