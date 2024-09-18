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Де у четвер у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 343

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 19 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 18.00

  • вул. Василя Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександріївська, 10-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-135;
  • вул. Олександрійська, 6;
  • пр. Тупиковий, 1-7;
  • пров. Івана Приходька, 110;
  • вул. Вадима Кришталя;
  • вул. Вадима Кришталя, 32-63;
  • пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5;
  • пров. Архипа Тесленка, 23, 29;
  • вул. Капітана Трусова, 84, 86;
  • вул. Майора Пугача, 88;
  • вул. Івана Приходька, 1А-14;
  • пров. Літературний, 3;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • вул. Віри Холодної, 33-62;
  • вул. Марусі Чурай, 3-52;
  • пров. Чорнобаївський, 1-58;
  • с. Соснівка;
  • вул. Театральна, 36, 38;
  • вул. Миколаївська, 15;
  • вул. Університетська, 42А;
  • пров. Новогеоргіївський, 10А;
  • пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2;
  • пров. Ударний, 2Б-16;
  • пров. Фізкультурний, 1А-22;
  • вул. Щаслива, 2-40;
  • пров. 1-й Деповський, 3-21;
  • туп. 1-й Малокохнівський, 1-9;
  • туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7;
  • туп. 3-й Малокохнівський, 2-4;
  • туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10;
  • вул. Богуна, 2А-12/1;
  • вул. Господарська, 1-38;
  • вул. Д. Кострова, 2/37;
  • вул. Дружинницька, 1-33;
  • вул. І. Багряного, 1/39-21;
  • вул. І. Дзюби, 3-36;
  • вул. Л. Орнштейна, 1/7-8;
  • вул. М. Кривоноса, 1А-92;
  • вул. Нижня, 1-28;
  • вул. П. Скоропадського, 2-26;
  • вул. П. Мирного, 5, 11Б, 15;
  • вул. Паризька, 2/32-14/35;
  • вул. Рєпіна, 1/30-20/26;
  • вул. К-на Мовчана, 1-26;
  • вул. Щаслива, 2-40;
  • пров. Вагонний, 3-16;
  • пров. Господарський, 3-10А;
  • пров. Динамівський, 2-13;
  • пров. Малокохнівський, 1-23/3;
  • пров. М. Примаченко, 2-25;
  • пров. Новогеоргіївський, 10А;
  • пров. П. Мирного, 3;
  • пров. Парковий, 1/2-27;
  • пров. Південний, 1/29-26;
  • пров. Спартаківський, 1А-19А;
  • пров. Ударний, 1-16;
  • пров. Фізкультурний, 1А-22;
  • пров. Шосейний, 8, 10;
  • туп. М. Сціборського, 7.

З 13.00 до 18.00

  • вул. Івана Мазепи, 25А, 26, 26Б.

З 8.00 до 20.00

  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки.

З 6.00 до 18.00

  • пр. Георгія Петька, 4;
  • вул. Кавказька, 1-43А;
  • вул. Петра Прокоповича, 1-31;
  • вул. Соломії Крушельницької, 44-85.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Івана Приходька, 42;
  • пров. Тополевий, 4, 10А;
  • вул. Павла Чубинського, 16/58.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень адреси Полтаваобленерго
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