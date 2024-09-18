Де у четвер у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
Переглядів: 343
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 19 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександріївська, 10-23;
- вул. Івана Приходька, 104-135;
- вул. Олександрійська, 6;
- пр. Тупиковий, 1-7;
- пров. Івана Приходька, 110;
- вул. Вадима Кришталя;
- вул. Вадима Кришталя, 32-63;
- пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5;
- пров. Архипа Тесленка, 23, 29;
- вул. Капітана Трусова, 84, 86;
- вул. Майора Пугача, 88;
- вул. Івана Приходька, 1А-14;
- пров. Літературний, 3;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Віри Холодної, 33-62;
- вул. Марусі Чурай, 3-52;
- пров. Чорнобаївський, 1-58;
- с. Соснівка;
- вул. Театральна, 36, 38;
- вул. Миколаївська, 15;
- вул. Університетська, 42А;
- пров. Новогеоргіївський, 10А;
- пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2;
- пров. Ударний, 2Б-16;
- пров. Фізкультурний, 1А-22;
- вул. Щаслива, 2-40;
- пров. 1-й Деповський, 3-21;
- туп. 1-й Малокохнівський, 1-9;
- туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7;
- туп. 3-й Малокохнівський, 2-4;
- туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10;
- вул. Богуна, 2А-12/1;
- вул. Господарська, 1-38;
- вул. Д. Кострова, 2/37;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. І. Багряного, 1/39-21;
- вул. І. Дзюби, 3-36;
- вул. Л. Орнштейна, 1/7-8;
- вул. М. Кривоноса, 1А-92;
- вул. Нижня, 1-28;
- вул. П. Скоропадського, 2-26;
- вул. П. Мирного, 5, 11Б, 15;
- вул. Паризька, 2/32-14/35;
- вул. Рєпіна, 1/30-20/26;
- вул. К-на Мовчана, 1-26;
- вул. Щаслива, 2-40;
- пров. Вагонний, 3-16;
- пров. Господарський, 3-10А;
- пров. Динамівський, 2-13;
- пров. Малокохнівський, 1-23/3;
- пров. М. Примаченко, 2-25;
- пров. Новогеоргіївський, 10А;
- пров. П. Мирного, 3;
- пров. Парковий, 1/2-27;
- пров. Південний, 1/29-26;
- пров. Спартаківський, 1А-19А;
- пров. Ударний, 1-16;
- пров. Фізкультурний, 1А-22;
- пров. Шосейний, 8, 10;
- туп. М. Сціборського, 7.
З 13.00 до 18.00
- вул. Івана Мазепи, 25А, 26, 26Б.
З 8.00 до 20.00
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
З 6.00 до 18.00
- пр. Георгія Петька, 4;
- вул. Кавказька, 1-43А;
- вул. Петра Прокоповича, 1-31;
- вул. Соломії Крушельницької, 44-85.
З 8.00 до 17.00
- вул. Івана Приходька, 42;
- пров. Тополевий, 4, 10А;
- вул. Павла Чубинського, 16/58.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.