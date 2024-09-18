Де у четвер у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 19 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00 вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександріївська, 10-23;

вул. Івана Приходька, 104-135;

вул. Олександрійська, 6;

пр. Тупиковий, 1-7;

пров. Івана Приходька, 110;

вул. Вадима Кришталя;

вул. Вадима Кришталя, 32-63;

пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5;

пров. Архипа Тесленка, 23, 29;

вул. Капітана Трусова, 84, 86;

вул. Майора Пугача, 88;

вул. Івана Приходька, 1А-14;

пров. Літературний, 3;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Віри Холодної, 33-62;

вул. Марусі Чурай, 3-52;

пров. Чорнобаївський, 1-58;

с. Соснівка;

вул. Театральна, 36, 38;

вул. Миколаївська, 15;

вул. Університетська, 42А;

пров. Новогеоргіївський, 10А;

пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2;

пров. Ударний, 2Б-16;

пров. Фізкультурний, 1А-22;

вул. Щаслива, 2-40;

пров. 1-й Деповський, 3-21;

туп. 1-й Малокохнівський, 1-9;

туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7;

туп. 3-й Малокохнівський, 2-4;

туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10;

вул. Богуна, 2А-12/1;

вул. Господарська, 1-38;

вул. Д. Кострова, 2/37;

вул. Дружинницька, 1-33;

вул. І. Багряного, 1/39-21;

вул. І. Дзюби, 3-36;

вул. Л. Орнштейна, 1/7-8;

вул. М. Кривоноса, 1А-92;

вул. Нижня, 1-28;

вул. П. Скоропадського, 2-26;

вул. П. Мирного, 5, 11Б, 15;

вул. Паризька, 2/32-14/35;

вул. Рєпіна, 1/30-20/26;

вул. К-на Мовчана, 1-26;

вул. Щаслива, 2-40;

пров. Вагонний, 3-16;

пров. Господарський, 3-10А;

пров. Динамівський, 2-13;

пров. Малокохнівський, 1-23/3;

пров. М. Примаченко, 2-25;

пров. Новогеоргіївський, 10А;

пров. П. Мирного, 3;

пров. Парковий, 1/2-27;

пров. Південний, 1/29-26;

пров. Спартаківський, 1А-19А;

пров. Ударний, 1-16;

пров. Фізкультурний, 1А-22;

пров. Шосейний, 8, 10;

туп. М. Сціборського, 7. З 13.00 до 18.00 вул. Івана Мазепи, 25А, 26, 26Б. З 8.00 до 20.00 с. Мала Кохнівка;

с. Потоки. З 6.00 до 18.00 пр. Георгія Петька, 4;

вул. Кавказька, 1-43А;

вул. Петра Прокоповича, 1-31;

вул. Соломії Крушельницької, 44-85. З 8.00 до 17.00 вул. Івана Приходька, 42;

пров. Тополевий, 4, 10А;

вул. Павла Чубинського, 16/58.

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