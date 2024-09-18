У школі №5 Горішніх Плавнів відкрився кабінет музичного мистецтва

Новий клас, оснащений сучасними технічними засобами, вирізняється також тематичним дизайном. Новий навчальний простір створено завдяки фінансуванню з бюджету громади та Благодійного фонду Полтавського ГЗК
Наприкінці серпня, у спеціалізованій загальноосвітній школі №5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу відбулося відкриття кабінету музичного мистецтва. Презентацію нового освітнього простору відвідали міський голова Дмитро Биков, його перший заступник Олександр Чуприна, директор Благодійного фонду Полтавського ГЗК Вячеслав Мінязев, начальниця відділу освіти Лілія Щербина, директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Горобченко. Кабінет оснащено сучасними системами опалення, освітлення, вентиляції, забезпечено високошвидкісним інтернетом.
У класі встановлено телевізор Philips з якісним звуком та системою адаптивного підсвічування Ambilight, яка динамічно варіює яскравість залежно від зображення на екрані. Також є маркерний магнітний фліпчарт (універсальна багатофункціональна дошка), електронне фортепіано KAWAI, автоматизовані віконні ролети з пультом дистанційного керування. На центральній стіні зображено учасників рок-гурту «Океан Ельзи» на чолі з його лідером та вокалістом Святославом Вакарчуком. Дмитро Биков зазначив, що «цей кабінет присвятили творчості видатного українського музиканта Святослава Вакарчука».
Як наголосив мер, «створюючи два кабінети — мистецтв і музичного мистецтва, ми визначили мету — об’єднати технічну досконалість з розумінням всесвіту через різні види мистецтв».
Директорка школи № 5 Алла Тузікова висловила подяку Дмитру Бикову, Вячеславу Мінязеву, засновникам Благодійного фонду Полтавського ГЗК Костянтину Жеваго і Віктору Лотоусу за «розуміння, підтримку ідей у реалізації проєкту».
Своєю чергою Лілія Щербина зазначила:
Учителька музичного мистецтва Марина Попович почала розповідь про освітній простір з екскурсу в історію предмета, починаючи з класичної музики.
Учасники заходу послухали фрагмент камерної музики для органу німецького митця — Токату і фугу ре мінор. Затим учениця дев’ятого класу Поліна Кривошея виконала твір Манфреда Шмітца «Ноктюрн». Ця п’єса романтичного характеру, пов’язана з образами ночі, була написана в XX столітті. Далі Марина Попович розповіла про народну музику.
Підсумували екскурс введенням у сучасну музику, яка бере початок наприкінці XIX століття.
Щодо сучасної української музики, зауважила вчителька, то вона почала розвиватися в самостійній Україні.
Пісня «Обійми», зауважила вчителька, звучить сьогодні різними мовами у виконанні гуртів і співаків із багатьох країн. Інтерпретацію цього твору групи «Океан Ельзи» Марина Попович виконала разом із педагогом-організатором Наталією Руденко та Поліною Кривошеєю. Подорож завершилася спільним виконанням ще одного хіта групи — «Усе буде добре».
Він підкреслив, що «і компанія Ferrexpo, і Благодійний фонд Полтавського ГЗК, і його засновники — Костянтин Жеваго і Віктор Лотоус допомагають Збройним силам України, не згортають програми, які спрямовані на підтримку міста».
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