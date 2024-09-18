У школі №5 Горішніх Плавнів відкрився кабінет музичного мистецтва

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 61 Партнерський проєкт

Новий клас, оснащений сучасними технічними засобами, вирізняється також тематичним дизайном. Новий навчальний простір створено завдяки фінансуванню з бюджету громади та Благодійного фонду Полтавського ГЗК

Наприкінці серпня, у спеціалізованій загальноосвітній школі №5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу відбулося відкриття кабінету музичного мистецтва. Презентацію нового освітнього простору відвідали міський голова Дмитро Биков, його перший заступник Олександр Чуприна, директор Благодійного фонду Полтавського ГЗК Вячеслав Мінязев, начальниця відділу освіти Лілія Щербина, директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Горобченко. Кабінет оснащено сучасними системами опалення, освітлення, вентиляції, забезпечено високошвидкісним інтернетом.

У класі встановлено телевізор Philips з якісним звуком та системою адаптивного підсвічування Ambilight, яка динамічно варіює яскравість залежно від зображення на екрані. Також є маркерний магнітний фліпчарт (універсальна багатофункціональна дошка), електронне фортепіано KAWAI, автоматизовані віконні ролети з пультом дистанційного керування. На центральній стіні зображено учасників рок-гурту «Океан Ельзи» на чолі з його лідером та вокалістом Святославом Вакарчуком. Дмитро Биков зазначив, що «цей кабінет присвятили творчості видатного українського музиканта Святослава Вакарчука».

«Його проєкт «Океан Ельзи» захопив весь творчий, музичний світ. Для нас, українців, це дійсно символ відродження в мистецтві, в інтелектуальних текстах пісень. Він митець глибокого змісту й широкого впливу. Мені пощастило побувати на трьох його концертах», — вказав міський голова.

Як наголосив мер, «створюючи два кабінети — мистецтв і музичного мистецтва, ми визначили мету — об’єднати технічну досконалість з розумінням всесвіту через різні види мистецтв».

«Справжнє мистецтво дає нові знання, відповіді на життєво важливі питання, гармонізує наш внутрішній світ, спонукає до самовираження. Кабінет обладнано сучасною технікою. Штучний інтелект буде активно використовуватися у ньому на уроках мистецтва», — підсумував очільник громади.

Директорка школи № 5 Алла Тузікова висловила подяку Дмитру Бикову, Вячеславу Мінязеву, засновникам Благодійного фонду Полтавського ГЗК Костянтину Жеваго і Віктору Лотоусу за «розуміння, підтримку ідей у реалізації проєкту».

«Попри складне сьогодення, ми спільно робимо все для наших дітей, заради щасливого, мирного майбутнього в нашій Україні», — підкреслила очільниця закладу.

Своєю чергою Лілія Щербина зазначила:

«Надзвичайно хочеться, щоб два новостворені кабінети стали втіленням того, що Україна переможе й відродиться. Але відродження саме у ваших руках, дорогі діти. Вам навчатися у цих кабінетах, мріяти і відроджувати Україну».

Учителька музичного мистецтва Марина Попович почала розповідь про освітній простір з екскурсу в історію предмета, починаючи з класичної музики.

«Класична музика — змістовна, глибока, зі складними композиціями. Залишається однією з найпопулярніших. Вона дуже різна, багатожанрова, формувалася та змінювалась протягом багатьох століть, — наголосила Марина Попович. — Говорячи про класику, неможливо не згадати композитора, який зробив великий внесок у її формування. Це Йоганн Себастьян Бах. Протягом більшої частини життя німецький композитор працював у церкві, і більшість його творів були написані для виконання на органі».

Учасники заходу послухали фрагмент камерної музики для органу німецького митця — Токату і фугу ре мінор. Затим учениця дев’ятого класу Поліна Кривошея виконала твір Манфреда Шмітца «Ноктюрн». Ця п’єса романтичного характеру, пов’язана з образами ночі, була написана в XX столітті. Далі Марина Попович розповіла про народну музику.

«Це вокальна, інструментальна, вокально-інструментальна та музично-танцювальна творчість народу. Це музика, яка створена народом та передається із покоління в покоління, — пояснила вона. — До народної музики відносяться народні пісні, інструментальні композиції та музика до танців».

Підсумували екскурс введенням у сучасну музику, яка бере початок наприкінці XIX століття.

«Французький шансон з’явився на межі XIX–XX століть, джаз — на початку XX століття, рок-н-рол — у середині XX століття в США, класичний рок — у 60-ті роки XX століття у США та Англії. Музика «диско» з’явилася у 70-ті роки XX століття. Нові стилі та напрями музики продовжують з’являтися до сьогодні», — наголосила Марина Попович.

Щодо сучасної української музики, зауважила вчителька, то вона почала розвиватися в самостійній Україні.

«На сцену почали виходити талановиті музиканти, співаки та гурти, які були націлені на виконання якісного українського репертуару. Одним із найяскравіших представників цієї плеяди музикантів був і залишається незмінний лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який 30 років радує нас своїми піснями, — зазначила Марина Попович. — Його шанують не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Ми вважаємо його людиною-епохою розвитку сучасної музики».

Пісня «Обійми», зауважила вчителька, звучить сьогодні різними мовами у виконанні гуртів і співаків із багатьох країн. Інтерпретацію цього твору групи «Океан Ельзи» Марина Попович виконала разом із педагогом-організатором Наталією Руденко та Поліною Кривошеєю. Подорож завершилася спільним виконанням ще одного хіта групи — «Усе буде добре».

«Сьогоднішній захід мені дуже сподобався. Я був вражений талантами наших дітей. Незважаючи на складні часи, компанії Ferrexpo вдається працювати і допомагати місту розвиватися», — наголосив Вячеслав Мінязев.

Він підкреслив, що «і компанія Ferrexpo, і Благодійний фонд Полтавського ГЗК, і його засновники — Костянтин Жеваго і Віктор Лотоус допомагають Збройним силам України, не згортають програми, які спрямовані на підтримку міста».

«Ми разом із місцевим самоврядуванням продовжуємо плідно працювати. Я вважаю, що наші діти, попри війну, повинні навчатися у найкращих умовах, які ми можемо тільки для них створити. Тому що це наш потенціал, наше майбутнє. Для компанії пріоритет — розвиток освіти», — підсумував Вячеслав Мінязев.