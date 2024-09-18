Не буде обстрілів — буде світло. Чи повернуться графіки відключень восени та взимку

Вчора, 22:00 Переглядів: 130

Початок вересня в Україні пройшов майже без відключень світла. Цьому сприяла тепла погода, запуск після ремонту кількох блоків атомних електростанцій та оперативна робота українських енергетиків

Утім, в медіа періодично з’являються невтішні прогнози щодо ситуації зі світлом восени та взимку — мовляв, коли прийде похолодання, відключень електроенергії не уникнути. Центр громадського моніторингу та контролю дослідив, наскільки реальні ці ризики.

Росія змінила тактику: касетні боєприпаси та безліч дрібних пошкоджень

У березні цього року росіяни поновили обстріли української енергосистеми. Проте, якщо протягом 2022-2023 років їхніми цілями були розподільчі потужності, то тепер вони обстрілюють передусім об’єкти теплової генерації та гідроелектростанції. Трансформували і тактику ударів, що дозволило їм завдавати більше пошкоджень та ускладнювати роботу з відновлення об’єктів.

«Під час атаки 26 серпня росіяни вперше активно використовували ракети з касетними боєприпасами. Це призвело до дуже великої кількості дрібних пошкоджень. Крім того, після їх влучання територія навколо потребує розмінування, що теж сповільнює ремонтні роботи», — пояснює експерт з питань енергетики «Українського інституту майбутнього» Адріан Прокіп.

Наслідки російського обстрілу 26 серпня вдалося усунути приблизно за тиждень. І вже з початку вересня «Укренерго» не застосовує ані аварійних, ані планових графіків відключень світла. Втім, як заявляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, таке затишшя — лише тимчасове, адже Україна вже має дані розвідки, що Росія готує наступні ракетні та дронові удари по нашій енергосистемі.

«Ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої «розкоші» просто жити спокійно, їхня терористична й геноцидна політика буде продовжуватись», — зазначив прем’єр.

Водночас Денис Шмигаль припускає, що якщо ситуація в енергосистемі не зміниться, то зима може минути без відключень. Погоджується з такими прогнозами й директор «Центру досліджень енергетики» Олександр Харченко. За його словами, Україна має шанси обійтися без відключень світла, принаймні у вересні та жовтні.

«‎Якщо не буде додаткових атак, якщо не буде додаткових пошкоджень, то за умови, що ремонти «Енергоатому» будуть завершені вчасно, ядерні енергоблоки працюватимуть, то ми маємо шанси у вересні пожити без обмежень та й у жовтні», — зазначає фахівець.

Прогнози невтішні

З початком опалювального сезону ситуація зі світлом може погіршитися. Експерти припускають, що після початку опалювального сезону до графіків відключення електроенергії доведеться повернутися.

«Після зниження температури до -5 і нижче повернуться вимкнення в обсязі трьох-чотирьох черг, тобто до 12 годин на добу. На жаль, немає підстав казати, що ситуація може покращитися, адже прогнозується суттєва нестача електроенергії до чотирьох-п’яти гігаватів», — повідомив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

За такого сценарію, найбільше постраждають мешканці великих міст, і, зокрема, Києва. Як зазначає секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, не виключений варіант, коли мешканці столиці матимуть взимку електрику лише кілька годин на добу.

«Ми готуємося до різних сценаріїв, у тому числі до найгіршого, про який нас попереджає ДТЕК: це можливість того, що світло буде загалом чотири години на добу», — сказав він.

Окрім Києва, найважча ситуація очікується в Одесі, Харкові та загалом на лівобережній частині України.