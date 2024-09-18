Не буде обстрілів — буде світло. Чи повернуться графіки відключень восени та взимку

Початок вересня в Україні пройшов майже без відключень світла. Цьому сприяла тепла погода, запуск після ремонту кількох блоків атомних електростанцій та оперативна робота українських енергетиків
Утім, в медіа періодично з’являються невтішні прогнози щодо ситуації зі світлом восени та взимку — мовляв, коли прийде похолодання, відключень електроенергії не уникнути. Центр громадського моніторингу та контролю дослідив, наскільки реальні ці ризики.
У березні цього року росіяни поновили обстріли української енергосистеми. Проте, якщо протягом 2022-2023 років їхніми цілями були розподільчі потужності, то тепер вони обстрілюють передусім об’єкти теплової генерації та гідроелектростанції. Трансформували і тактику ударів, що дозволило їм завдавати більше пошкоджень та ускладнювати роботу з відновлення об’єктів.
Наслідки російського обстрілу 26 серпня вдалося усунути приблизно за тиждень. І вже з початку вересня «Укренерго» не застосовує ані аварійних, ані планових графіків відключень світла. Втім, як заявляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, таке затишшя — лише тимчасове, адже Україна вже має дані розвідки, що Росія готує наступні ракетні та дронові удари по нашій енергосистемі.
Водночас Денис Шмигаль припускає, що якщо ситуація в енергосистемі не зміниться, то зима може минути без відключень. Погоджується з такими прогнозами й директор «Центру досліджень енергетики» Олександр Харченко. За його словами, Україна має шанси обійтися без відключень світла, принаймні у вересні та жовтні.
З початком опалювального сезону ситуація зі світлом може погіршитися. Експерти припускають, що після початку опалювального сезону до графіків відключення електроенергії доведеться повернутися.
За такого сценарію, найбільше постраждають мешканці великих міст, і, зокрема, Києва. Як зазначає секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, не виключений варіант, коли мешканці столиці матимуть взимку електрику лише кілька годин на добу.
Окрім Києва, найважча ситуація очікується в Одесі, Харкові та загалом на лівобережній частині України.
Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що за оптимістичним сценарієм в осінньо-зимовий період відключення електроенергії можуть тривати до 12 годин на добу, а за песимістичним — до 20 годин.
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