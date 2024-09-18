Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Відключення світла

Не буде обстрілів — буде світло. Чи повернуться графіки відключень восени та взимку

Вчора, 22:00 Переглядів: 130

 Початок вересня в Україні пройшов майже без відключень світла. Цьому сприяла тепла погода, запуск після ремонту кількох блоків атомних електростанцій та оперативна робота українських енергетиків

Утім, в медіа періодично з’являються невтішні прогнози щодо ситуації зі світлом восени та взимку мовляв, коли прийде похолодання, відключень електроенергії не уникнути. Центр громадського моніторингу та контролю дослідив, наскільки реальні ці ризики.

Росія змінила тактику: касетні боєприпаси та безліч дрібних пошкоджень

У березні цього року росіяни поновили обстріли української енергосистеми. Проте, якщо протягом 2022-2023 років їхніми цілями були розподільчі потужності, то тепер вони обстрілюють передусім об’єкти теплової генерації та гідроелектростанції. Трансформували і тактику ударів, що дозволило їм завдавати більше пошкоджень та ускладнювати роботу з відновлення об’єктів.

«Під час атаки 26 серпня росіяни вперше активно використовували ракети з касетними боєприпасами. Це призвело до дуже великої кількості дрібних пошкоджень. Крім того, після їх влучання територія навколо потребує розмінування, що теж сповільнює ремонтні роботи», пояснює експерт з питань енергетики «Українського інституту майбутнього» Адріан Прокіп.

Наслідки російського обстрілу 26 серпня вдалося усунути приблизно за тиждень. І вже з початку вересня «Укренерго» не застосовує ані аварійних, ані планових графіків відключень світла. Втім, як заявляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, таке затишшя лише тимчасове, адже Україна вже має дані розвідки, що Росія готує наступні ракетні та дронові удари по нашій енергосистемі.

«Ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої «розкоші» просто жити спокійно, їхня терористична й геноцидна політика буде продовжуватись», зазначив прем’єр.

Водночас Денис Шмигаль припускає, що якщо ситуація в енергосистемі не зміниться, то зима може минути без відключень. Погоджується з такими прогнозами й директор «Центру досліджень енергетики» Олександр Харченко. За його словами, Україна має шанси обійтися без відключень світла, принаймні у вересні та жовтні.

«‎Якщо не буде додаткових атак, якщо не буде додаткових пошкоджень, то за умови, що ремонти «Енергоатому» будуть завершені вчасно, ядерні енергоблоки працюватимуть, то ми маємо шанси у вересні пожити без обмежень та й у жовтні», зазначає фахівець.

Прогнози невтішні

З початком опалювального сезону ситуація зі світлом може погіршитися. Експерти припускають, що після початку опалювального сезону до графіків відключення електроенергії доведеться повернутися.

«Після зниження температури до -5 і нижче повернуться вимкнення в обсязі трьох-чотирьох черг, тобто до 12 годин на добу. На жаль, немає підстав казати, що ситуація може покращитися, адже прогнозується суттєва нестача електроенергії до чотирьох-п’яти гігаватів», повідомив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

За такого сценарію, найбільше постраждають мешканці великих міст, і, зокрема, Києва. Як зазначає секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, не виключений варіант, коли мешканці столиці матимуть взимку електрику лише кілька годин на добу.

«Ми готуємося до різних сценаріїв, у тому числі до найгіршого, про який нас попереджає ДТЕК: це можливість того, що світло буде загалом чотири години на добу», сказав він.

Окрім Києва, найважча ситуація очікується в Одесі, Харкові та загалом на лівобережній частині України.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що за оптимістичним сценарієм в осінньо-зимовий період відключення електроенергії можуть тривати до 12 годин на добу, а за песимістичним — до 20 годин.

ПО ТЕМІ:

Взимку будуть знеструмлення навіть за виконання планів з ремонту генерації — Кудрицький

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: знеструмлення відключення електроенергії прогноз
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх