Одноголосно обрали …Горбачова

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Вона проходила у режимі онлайн-конференції. Взяли участь 17 учасників, делегованих від найактивніших членів організації: по три особи представляли Полтаву, Кременчук, Пирятин, по дві — Гребінку і Лубни, по одній мали Горішні Плавні, Карлівка та Миргород.

Конференція заслухала звіт про виконану роботу за період з 2019-го по вересень нинішнього року. У червні 2021 року на посаду президента обрали Марину Якубу з Лубен. Очікуваний позитив від її обрання підтвердився реальністю. Стан роботи, особливо в організаційній частині ФЛАП суттєво покращився. Зокрема, Федерацію повернули до фінансування через Управління молоді та спорту Полтавської ОДА (на той час), що одразу принесло поліпшення. Крім того, статут ФЛАП був приведений у відповідність до статутних документів всеукраїнської Федерації легкої атлетики (ФЛАУ).

Але подальші сподівання на зрушення були зруйновані 24 лютого 2022 року, російською агресією. Марина Якуба через сімейні обставини змушена була переїхати на Івано-Франківщини, з того часу обов’язки керівники ФЛАП перейшли до віцепрезидента Олександра Горбачова. Саме Олександр Васильович звітувався на конференції за про пророблену роботу. І саме його делегати висунули на посаду президента цього разу. Ще одним кандидатом став Сергій Чепіжний з Полтави. Під час голосування всі 17 делегатів віддали свої голоси за Олександра Горбачова, який одночасно є директором Пирятинської ДЮСШ.

Олег Мороз зі своїм вихованцем

Також одноголосно конференція обрала двох віцепрезидентів ФЛАП. Ними стала відомі фахівці з легкої атлетики Вікторія Козлова з Кременчука та Олег Мороз з Полтави.

Новообраний президент ФЛАП Олександр Горбачов головним завданням вважає комплекс заходів для якісного ривка в легкоатлетичному спорті.

Найперше — спорт високих досягнень. Полтавщина має великі традиції у легкій атлетиці, закладені минулими поколіннями здібних тренерів та талановитих спортсменів. Достатньо згадати хоча б кілька прізвищ — олімпійські чемпіони Ніна Бочарова, Надія Ткаченко та Володимир Кисельов, учасники олімпійських ігор, призери та переможці європейських, світових першостей.

За останні роки через відсутність в області сучасної спортивної бази, брак тренерських кадрів та інші причини результати стали не такими помітними. Достатньо сказати, що на останній Олімпіаді в Парижі легку атлетику представила лише одна спортсменка нашої області — Ольга Корсун з Полтави.

Одначе, не завдяки, а все ж всупереч обставинам Полтавщина на сьогодні має плеяду здібних молодих атлетів.

— Це результат просто самовідданої, а почасти фанатичної справи наших тренерів, — каже Олександр Горбачов. — Тут особливо слід відзначити Кременчук. За останній період там фактично зруйнована тренувальна база, а вихованці кременчуківських тренерів як були, так і є дуже помітними і на всеукраїнській, і на міжнародній аренах…

Президент називає спортсменів області, котрі входять до збірних України: Ольга Ляхова (біг, Кременчук), Наталя-Вікторія Мороз (стрибки у довжину, Кременчук, тренер В.Козлова), Ольга Корсун (потрійний стрибок, Полтава, тренер Ю.Щербак).

Кандидатами до збірної є Аліна Коваленко (стрибки і довжину, Кременчук, тренер Тетяна Ремінська), Ярослава Ялисоветська (біг, Кременчук, тренер О.Шипова).

До резервного складу збірної України входять Владислав Іллюшко (потрійний стрибок, Лохвиця, тренер Г.Мацик), Давид Кулаківський (біг, Кременчук, тренер В. Ніщименко) Ярослав Листопад (метання диска, Тахтаулово, тренер Олег Мороз), Сергій Шмигаль, Єгор Пащенко, Максим Гончар (всі — метання списа, Тахтаулово, тренер О.Мороз), Марія Баймуратова (потрійний стрибок, Кременчук, тренер Андрій Голівець), Юлія Велика (стрибки у довжину, Гребінка, тренер О.Тарасюк), Анастасія Рєзнікова (семиборство, Кременчук, тренер В.Козлова).

— Взагалі у затвердженій конференцією програмі ФЛАП — цілий комплекс заходів, аби суттєво підняти імідж легкоатлетичного спорту в нашій області. Так, ми не зуміємо одразу збудувати легкоатлетичний стадіон чи іншу сучасну базу, однак і сидіти, дрімаючи, не будемо. Ми будемо активними та наполегливими у розвитку «королеви спорту», як називають легку атлетику у світі.

(Детальніше про стан справ у легкій атлетиці та плани полтавської Федерації — в одній з наступних публікацій у «Телеграф-спорт»).

Олександр Горбачов. Президент ФЛАП. 66 років. Закінчив факультет фізвиховання Черкаського педінституту. Рівно 40 років очолює Пирятинську ДЮСШ. У спорті загалом понад 50 років. Є фахівцем з підготовки стрибунів у висоту. Найвідомішими його вихованцями є Олександр Снаговський — срібний призер чемпіонату СРСР, Валентин та Геннадій Левчуки, Олександра Полтавець, Ірина Безсмертна.



