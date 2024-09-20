Відтепер у ЦНАПі можна буде отримати послуги служби зайнятості щодня

З понеділка, 23 вересня, у головному офісі кременчуцького ЦНАПу можна буде щодня отримувати послуги служби зайнятості. Таке повідомлення оприлюднене на сайті установи.
Прийматиме громадян спеціаліст Кременчуцької філії Полтавського обласного центру зайнятості.
З якими питаннями жителі можуть звернутися до фахівця:
На прийом до фахівця потрібен попередній запис. Здійснити його можна за телефонами: 0960971588 або 0502551588.
Також у ЦНАПі повідомляють, що згодом у приміщенні установи планують облаштувати робочі місця для фахівців центру зайнятості.
Нагадаємо, раніше консультування громадян щодо послуг Центру зайнятості відбувалося раз на тиждень, щосереди.
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