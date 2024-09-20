Відтепер у ЦНАПі можна буде отримати послуги служби зайнятості щодня

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На прийом до спеціаліста потрібен попередній запис

З понеділка, 23 вересня, у головному офісі кременчуцького ЦНАПу можна буде щодня отримувати послуги служби зайнятості. Таке повідомлення оприлюднене на сайті установи.

Прийматиме громадян спеціаліст Кременчуцької філії Полтавського обласного центру зайнятості.

З якими питаннями жителі можуть звернутися до фахівця:

надання статусу безробітного;

призначення виплати допомоги по безробіттю;

пошук роботи та сприяння у працевлаштуванні;

консультації з отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності окремих категорій населення;

компенсації роботодавцям (єдиного внеску, частини витрат на заробітну плату) за працевлаштування окремих категорій громадян;

компенсації витрат на облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю першої та другої групи;

отримання грантів та мікрогрантів для розширення власного бізнесу.

На прийом до фахівця потрібен попередній запис. Здійснити його можна за телефонами: 0960971588 або 0502551588.

Також у ЦНАПі повідомляють, що згодом у приміщенні установи планують облаштувати робочі місця для фахівців центру зайнятості.

Нагадаємо, раніше консультування громадян щодо послуг Центру зайнятості відбувалося раз на тиждень, щосереди.