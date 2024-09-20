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Підбили підсумки загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 118

 

Серед лауреатів — редакторка газети «Для дому і сім'ї» Оксана Гриниченко

Сталі відомі підсумки ювілейного 25 загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання», який проводить Одеська регіональна організація Національної спілки журналістів України.

Метою конкурсу є підтримка державотворчої місії української мови.

Цього року участь у конкурсі взяли понад 400 авторів — письменників, журналістів, вчителів, студентів, школярів, а також 30 військовослужбовців. Вони надіслали свої творчі роботи, які оцінювалися професійним журі в 9 номінаціях.

Як зазначає голова правління Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін, твори на конкурс надійшли практично зі всіх областей України, а також від українців, що нині мешкають в Ірландії, Молдові, Франції, Польщі. Вік учасників конкурсу — від 7 до 90 років.

Серед Лавреатів конкурсу «Українська мова — мова єднання» також кременчужани.

  • Відзначено Творчу спілку журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України за Творчий проєкт «Крізь морок війни. Кременчук. Рік другий» у номінації «Рубежі подвигів і безсмертя».
  • Володимира Шевченка — очільника Творчої спілки журналістів Кременчуччини Почесною відзнакою «Лауреат Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — моватєднання».
  • Тетяну Булат за поезію воєнного лихоліття «Рядки, обпалені війною» у номінації «Рубежі подвигів і безсмертя».
  • Неонілу Василенко за дитячо-юнацьке видання «Золота книга: Тварини-символи України» у номінації «Квітни, мово наша рідна».
  • Оксану Гриниченко за літературно-художнє видання «Думки, що лягли на папір» у номінації «Рубежі подвигів і безсмертя».
  • Валерія Голуба за серію видань «Доторки долі», «Город гудел» у номінації «Лауреати».
  • Віталія Головченка за літературно-художнє видання «Вибране» у номінації «Лауреати».
  • Ольгу Пилипчук за літературно-художнє видання «Найсвятіша» у номінації «Лауреати».
  • Володимира Шевченка за літературно-художнє видання «Про славного козака Максима Куйбіду зі старовинного міста Потоки» у номінації «Лауреати».
  • Володимира Шестакова за вибрану лірику літературно-художнього видання «Поздние всходы» у номінації «Лауреати».
  • Катерину Бахтурову за літературно-художнє видання «В тіні магнолій» у номінації «Лауреати».

Вручення Дипломів лавреатів відбудеться 25 вересня о 16.00 після презентації збірки «Крізь морок війни. Кременчук. Рік третій» у читальнім залі Філії № 2 КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека», вул. Соборна 9/16.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: конкурс
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