Підбили підсумки загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання»

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Сталі відомі підсумки ювілейного 25 загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання», який проводить Одеська регіональна організація Національної спілки журналістів України.

Метою конкурсу є підтримка державотворчої місії української мови.

Цього року участь у конкурсі взяли понад 400 авторів — письменників, журналістів, вчителів, студентів, школярів, а також 30 військовослужбовців. Вони надіслали свої творчі роботи, які оцінювалися професійним журі в 9 номінаціях.

Як зазначає голова правління Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін, твори на конкурс надійшли практично зі всіх областей України, а також від українців, що нині мешкають в Ірландії, Молдові, Франції, Польщі. Вік учасників конкурсу — від 7 до 90 років.

Серед Лавреатів конкурсу «Українська мова — мова єднання» також кременчужани.

Відзначено Творчу спілку журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України за Творчий проєкт «Крізь морок війни. Кременчук. Рік другий» у номінації «Рубежі подвигів і безсмертя».

Володимира Шевченка — очільника Творчої спілки журналістів Кременчуччини Почесною відзнакою «Лауреат Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — моватєднання».

Тетяну Булат за поезію воєнного лихоліття «Рядки, обпалені війною» у номінації «Рубежі подвигів і безсмертя».

Неонілу Василенко за дитячо-юнацьке видання «Золота книга: Тварини-символи України» у номінації «Квітни, мово наша рідна».

Оксану Гриниченко за літературно-художнє видання «Думки, що лягли на папір» у номінації «Рубежі подвигів і безсмертя».

Валерія Голуба за серію видань «Доторки долі», «Город гудел» у номінації «Лауреати».

Віталія Головченка за літературно-художнє видання «Вибране» у номінації «Лауреати».

Ольгу Пилипчук за літературно-художнє видання «Найсвятіша» у номінації «Лауреати».

Володимира Шевченка за літературно-художнє видання «Про славного козака Максима Куйбіду зі старовинного міста Потоки» у номінації «Лауреати».

Володимира Шестакова за вибрану лірику літературно-художнього видання «Поздние всходы» у номінації «Лауреати».

Катерину Бахтурову за літературно-художнє видання «В тіні магнолій» у номінації «Лауреати».

Вручення Дипломів лавреатів відбудеться 25 вересня о 16.00 після презентації збірки «Крізь морок війни. Кременчук. Рік третій» у читальнім залі Філії № 2 КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека», вул. Соборна 9/16.