У Кременчуці Mercedes-Benz наїхав на пішоходку: жінка госпіталізована

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19 вересня близько 17.00 на вулиці Мрії в Кременчуці Mercedes-Benz наїхав на пішоходку, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними слідства, 21-річний водій, рухаючись заднім ходом, збив 64-річну жінку. Постраждалу госпіталізували з травмами.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми середньої тяжкості). Обставини події з’ясовуються слідчими під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури.

Нагадаємо, що того ж дня у центрі Кременчука Nissan наїхав на 85-річну жінку.