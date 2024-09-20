У центрі Кременчука Nissan наїхав на 85-річну жінку

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19 вересня близько 16.45 на вулиці Полковника Гегечкорі у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Nissan, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними, 46-річний водій наїхав на 85-річну жінку. Постраждалу ушпиталили з тілесними ушкодженнями.

Наразі слідчі з'ясовують обставини події та вирішують питання про початок розслідування за ч.1 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, що того ж дня у Кременчуці зіткнулися вантажівка та легковик.