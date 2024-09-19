У Кременчуці зіткнулися вантажівка та легковик: поліція з'ясовує обставини ДТП

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19 вересня, близько 11:30, на вулиці Академіка Маслова у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Зіткнулися два транспортні засоби: вантажний автомобіль і легковик сервісної компанії. На місці події працюють поліціянти, які з'ясовують обставини ДТП.

Зі світлин видно, що обидві машини отримали незначні механічні пошкодження. Про постраждалих наразі не повідомляється.

Причини аварії з'ясовуються, можливі затримки в русі на цій ділянці дороги.

Нагадаємо, від початку року на дорогах Полтавщини сталися 639 аварій з потерпілими.