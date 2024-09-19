У Полтаві автомобіль наїхав на дівчину на пішоходному переході

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Поліція з'ясовує обставини ДТП

18 вересня, близько 17.30, на вулиці Юліана Матвійчука у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. За попередньою інформацією, 56-річна водійка автомобіля Suzuki SX-4 наїхала на 18-річну дівчину, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу. Унаслідок аварії пішоходку госпіталізували. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми середньої тяжкості (ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України). Обставини ДТП з'ясовуються. Нагадаємо, в цей же день у Полтаві водій Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з електросамокатом, яким керував 63-річний місцевий житель.

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