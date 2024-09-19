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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві в ДТП постраждав 63-річний електросамокатник

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 176

 Поліція Полтави встановлює обставини

*Фото ілюстративне

18 вересня близько 9.30 на вулиці Європейській у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI та електросамоката, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, 49-річний водій автомобіля зіткнувся з електросамокатом, яким керував 63-річний місцевий мешканець. У результаті ДТП водій електросамоката отримав травми та був госпіталізований до місцевої лікарні.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середньої тяжкості (ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України). Обставини аварії з'ясовуються.

Нагадаємо у серпні у Кременчуці депутати підтримали правила користування електросамокатами.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП самокати електросамокати
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