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Масові проблеми зі зв’язком у користувачів «Київстар» по всій Україні

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 355

Представники компанії вибачаються за незручності та обіцяють вирішити ситуацію

Уранці четверга, 19 вересня, користувачі мобільного оператора «Київстар» почали масово жалітися на проблеми зі зв’язком. Скарги від абонентів надходять з різних регіонів України: з Чернігова, Харкова, Кропивницького. Кременчужани також відчули труднощі з підключенням до мережі.

У коментарях до останньої публікації «Київстар» користувачі почали писати коментарі про нібито проблеми зі зв’язком. 

 

Натомість пресслужба мобільного зв’язку під кожним коментарем відповідала: «Перепрошуємо за тимчасові незручності, займаємося перевіркою причини складнощів».

Нагадаємо, 12 грудня у мережі оператора мобільного зв'язку «Київстар» стався масштабний збій через потужну хакерську атаку. Відтоді оператор поволі повертав різні послуги абонентам. «Кременчуцький ТелеграфЪ» зробив сюжет про те, як кременчужани пережили першу добу без «Київстара»:

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Київстар мобільний зв'язок
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