«Вони завжди будуть у наших серцях»: у Кременчуці рідним загиблих військових передали державні нагороди

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Сьогодні, 19 вересня, у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації рідним чотирьох загиблих військовослужбовців передали державні нагороди.

Орденом «За мужність» II ступеня Відзначили Віталія Супруна, Ярослава Ващенка та Сергія Биченка посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня. Рідним полеглого сержанта Анатолія Моргуна передали нагрудний знак «Комбатанський хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.

Вручили нагороди рідним полеглих бійців тимчасово виконуючий обов’язки начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко та начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Мирослав Волков.

Орден «За мужність» II ступеня сержанта Віталія Супруна отримав його батько.

Віталій Супрун народився 27 травня 1987 року у Кременчуці. Закінчив гімназію № 24 та Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій. Захищати Україну пішов добровільно у перші дні повномасштабної війни — 10 березня 2022 року. Був головним сержантом роти загону спецпризначення, прикладом для побратимів. Мав позивний «Принцип».

Загинув 26 січня 2024 року виконуючи бойове завдання поблизу села Новокалинове Покровського району Донецької області.

У травні цього року Віталія Супруна удостоїли ордена «За мужність» III ступеня.

Нагороду полеглого стрільця Ярослава Ващенка отримали його дружина та двоє доньок.

Військовий народився у Кременчуці, до лав Збройних Сил України приєднався 19 грудня 2023 року. Служив стрільцем десантно-штурмової бригади. На жаль, життя Ярослава обірвалося 10 лютого 2024 року, — чоловік загинув під час виконання бойового завдання по захисту України, її суверенності, територіальної цілісності поблизу села Новомихайлівка на Донеччині.

Прощалися із загиблим бійцем 19 лютого 2024 року.

Орден «За мужність» III ступеня полеглого військового Сергія Биченка вручили його матері, Валентині. Полеглий боєць родом із Білецьківки. Загинув 1 січня 2024 року поблизу села Синьківка Куп’янського району на Харківщині.

Жінка пригадує: напередодні загибелі сина потрапила до лікарні із високим тиском.

— Він мені тоді подзвонив, сказав: мамо, тримайся! Це були останні слова, які я від нього почула. Він старався допомогти кожному — завжди біг на зустріч до кожного, хто про допомогу попросить, — додає Валентина.

Рідним полеглого сержанта Анатолія Моргуна передали нагрудний знак «Комбатанський хрест» від Головнокома Збройних сил України Олександра Сирського.

Анатолій Моргун народився у селі Оболонь Семенівської громади Кременчуцького району. Працював на різних підприємствах Кременчука. На захист України від російської військової агресії став практично з перших днів повномасштабного вторгнення. Був головним сержантом 2 загону спеціального призначення 71-ї окремої єгерської бригади. Життя військового обірвалося 20 березня 2023 року поблизу Красногорівки на Донеччині.

І Мирослав Волков, і Артем Даценко висловили щирі співчуття рідним загиблих військових та нагадали, що із будь-якими питаннями чи проблемами вони завжди можуть звернутися до Кременчуцької РВА та Кременчуцького РТЦК та СП, де їм завжди допоможуть.

Нагадаємо, наприкінці серпня рідним загиблого військового Сергія Кононенка передали його посмертну нагороду — орден «Богдана Хмельницького» III ступеня.