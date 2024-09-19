Свято-Троїцький храм УПЦ (МП) у Кременчуці тепер під ПЦУ: що говорять представники церков

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У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» архімандрит Феодосій розповів, що екскерівник релігійної громади Свято-Троїцького храму митрополит Миколай досі не передав документи, майно, ключі від храму та церковних споруд, що належать релігійній громаді

Кременчуцький Свято-Троїцький храм, який підпорядковувався Українській православній церкві, нині перереєстрований під Православну церкву України. Храм очолює настоятель ставропігійної парафії преподобного Серафима Саровського архімандрит Феодосій. Про це стало відомо з даних Clarity Project.

Як вказано в Опендатабот, керівництво храму змінилось місяць тому.

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» архімандрит Феодосій розповів, що екскерівник релігійної громади Свято-Троїцького храму митрополит Миколай досі не передав документи, майно, ключі від храму та церковних споруд, що належать релігійній громаді.

Отець додав, що нещодавно відбулись загальні парафіяльні збори, на яких обрали нову парафіяльну раду, ревізійну комісію релігійної громади і змінили її назву. На цих зборах обрали і голову парафіяльної громади — архімандрита Феодосія.

Додамо, що рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради № 1877 від 6.10.2000р., релігійній громаді Свято-Троїцького храму надано у постійне користування земельна ділянка для експлуатації та обслуговування храму і церковних споруд.

Що говорять в УПЦ

Як вказано в офіційній заяві Кременчуцької єпархії УПЦ, відбулася «незаконна юридична перереєстрація Свято — Успенського кафедрального собору та Свято — Троїцького храму м. Кременчук».

— Найближчими часом планується силовий захват цих храмів. Ініціатором даного беззаконня являється архімандрит Феодосій (Овчарук Руслан Анатолійович), який напочатку 2023 року перейшов у ПЦУ, — йдеться у повідомленні.

Духовенство наголосило, що 1 вересня у Свято-Успенському соборі та у Свято-Троїцькому храмі проходили збори, на яких священнослужителі та парафіяни даних храмів висловили «свою підтримку предстоятелю Української Православної Церкви митрополиту Онуфрію, також вказали про своє незмінне перебування у лоні Української Православної Церкви».

— Настоятелі вказали, що нікого із фізичних та юридичних осіб не уповноважували представляти чи виступати від імені релігійних громад. Не дивлячись на вище вказану інформацію Полтавська ОВА все ж таки провила незаконну перереєстрацію, — йдеться у повідомленні.

Додамо, що раніше Кременчуцьку єпархію УПЦ (МП) звинувачували у залякуванні громад, які хочуть перейти до ПЦУ. У Кременчуцькій єпархії УПЦ говорили, що подібне від служителів Української православної церкви не лунало і жодних фактів залякування або утиску не було. Священників, які бажають перейти до ПЦУ, «насильно ніхто не тримає», заявляли в канцелярії.

Нагадаємо, 20 серпня депутати Верховної Ради України прийняли законопроєкт про заборону діяльності релігійних установ, що мають зв’язок з російською церквою. Релігійні організації, які підозрюються в співпраці з державою агресором, будуть перевірятися відповідною експертною комісією.

Кількома тижнями раніше «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з настоятелем ставропігійної парафії преподобного Серафима Саровського, архімандритом Феодосієм. Раніше релігійна громада була під Українською православною церквою (УПЦ (МП), але у січні 2023 року вирішила перейти до Православної церкви України (ПЦУ).

Про діяльність та режим управління УПЦ у Кременчуці, проросійські наративи їхнього духовенства, тодішні прогнози щодо закону про заборону релігійних установ з російськими слідами, яке ставлення ПЦУ до тих священників, які змінили церкву та ставлення влади щодо релігійного питання — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».