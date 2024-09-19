Проспект Свободи планують частково перекривати — виконком

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Через ремонт колектора на проспекті Свободи влада планує частково перекрити рух машин. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 19 вересня.

— Було кілька провалів на колекторі — це в районі зупинки громадського транспорту «Палац культури Кредмаш» (змінена назва: вул. Олександра Халаменюка — ред.) та заводу «Кредмаш», тому частково буде по смугах покриватись рух, — сказав Малецький.

Нагадаємо, роботи на вулиці Небесної Сотні триватимуть щонайменше ще півтора місяця — там вже замінили старі бордюри, нині йде ремонт тротуарів. Про це повідомив заступник міського голови Кременчука Іван Москалик під час прийому громадян 11 вересня.



