Проспект Свободи планують частково перекривати — виконком

Через ремонт колектора на проспекті Свободи влада планує частково перекрити рух машин. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 19 вересня.
Нагадаємо, роботи на вулиці Небесної Сотні триватимуть щонайменше ще півтора місяця — там вже замінили старі бордюри, нині йде ремонт тротуарів. Про це повідомив заступник міського голови Кременчука Іван Москалик під час прийому громадян 11 вересня.
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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