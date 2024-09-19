На Полтавщині продовжує працювати проєкт «Укрпошта.Аптеки» — Пронін

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На Полтавщині продовжує працювати проєкт «Укрпошта.Аптеки» — мешканці найвіддаленіших населених пунктів отримують необхідні медикаменти поштою. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, від початку дії проєкту послугою доставки ліків скористалися понад 900 людей.

І попит на послугу збільшується, — наголошує очільник ПОВА.

Ліки громадяни мають замовити через контакт-центр за телефоном 0800300545. Послуга діє як на безрецептурні, так і рецептурні засоби, зокрема і за програмою «Доступні ліки». Виняток становлять наркотичні та психотропні препарати, інсуліни тощо.

Посилка надходить до поштового відділення — стаціонарного або пересувного, з якого зручно забрати замовлення, — додає Пронін.

Нагадаємо, на Полтавщині послуга «Укрпошта.Аптека» працює із липня цього року. У доступі є близько 20 тисяч різних медикаментів.

Також нещодавно «Укрпошта» отримала ліцензію на продаж ліків.