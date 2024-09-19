На Полтавщині продовжує працювати проєкт «Укрпошта.Аптеки» — мешканці найвіддаленіших населених пунктів отримують необхідні медикаменти поштою. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, від початку дії проєкту послугою доставки ліків скористалися понад 900 людей.
І попит на послугу збільшується, — наголошує очільник ПОВА.
Ліки громадяни мають замовити через контакт-центр за телефоном 0800300545. Послуга діє як на безрецептурні, так і рецептурні засоби, зокрема і за програмою «Доступні ліки». Виняток становлять наркотичні та психотропні препарати, інсуліни тощо.
Нагадаємо, на Полтавщині послуга «Укрпошта.Аптека» працює із липня цього року. У доступі є близько 20 тисяч різних медикаментів.
Також нещодавно «Укрпошта» отримала ліцензію на продаж ліків.
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