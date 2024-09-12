Нові бордюри та тротуари: роботи на вулиці Небесної Сотні триватимуть ще 1,5 місяця — Москалик

Роботи на вулиці Небесної Сотні триватимуть щонайменше ще півтора місяця — там вже замінили старі бордюри, нині йде ремонт тротуарів. Про це повідомив заступник міського голови Кременчука Іван Москалик під час прийому громадян 11 вересня.
Нагадаємо, до 17 вересня комунальники обмежили рух транспорту вулицею Небесної Сотні від перехрестя із вулицею Соборною до перехрестя із вулицею Університетською для ремонту дороги. Її ремонтуватимуть у три етапи, кожну смугу окремо.
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