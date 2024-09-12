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Нові бордюри та тротуари: роботи на вулиці Небесної Сотні триватимуть ще 1,5 місяця — Москалик

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 264

На цій ділянці дороги під час ремонту тротуарів планують «відділити зелену зону від прохідної»

Роботи на вулиці Небесної Сотні триватимуть щонайменше ще півтора місяця — там вже замінили старі бордюри, нині йде ремонт тротуарів. Про це повідомив заступник міського голови Кременчука Іван Москалик під час прийому громадян 11 вересня. 

— На цій ділянці знаходиться понад 49 колодязів наших комунальників. Це все потрібно підняти на чітку відмітку верхнього шару асфальтобетону. Це також додаткові роботи. ШРБУ також розпочне роботи щодо тротуару — там відділятиметься зелена зона, де ростуть каштани від прохідної зони, — пояснив чиновник тривалість робіт.

Нагадаємо, до 17 вересня комунальники обмежили рух транспорту вулицею Небесної Сотні від перехрестя із вулицею Соборною до перехрестя із вулицею Університетською для ремонту дороги. Її ремонтуватимуть у три етапи, кожну смугу окремо.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: вулиця Небесної сотні ремонт доріг тротуари
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