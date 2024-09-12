Позбутися тарганів у будинку — завдання з зірочкою?

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 179

Ефективний засіб проти тарганів можна приготувати з теплої води, прального порошку та яблучного оцту. Обробляйте місця скупчення комах раз на 3 дні до повного зникнення, а потім кілька разів на місяць для профілактики

Останнім часом навіть дорогі хімічні препарати часто виявляються безсилими у боротьбі з тарганами. Проте існує простий засіб, який допоможе позбутися цих шкідників.

Інгредієнти:

Тепла вода — 0,5 л

Пральний порошок — 3 ст.л

Яблучний оцет — 2 ст.л

Інструкція:

З'єднайте всі інгредієнти в мисці та ретельно перемішайте, доки пральний порошок повністю не розчиниться. Для кращого результату вибирайте пральний порошок із сильним запахом — це підвищить ефективність засобу.

Застосування: Отриманим розчином обробіть місця, де таргани найчастіше з'являються: кути, плінтуси, стінки шаф, дверні отвори, вентиляційні отвори. Використовуйте засіб раз на 3 дні до повного зникнення шкідників, а потім застосовуйте кілька разів на місяць для профілактики.

Цей простий метод допоможе вам швидко та ефективно позбутися тарганів у вашому домі.