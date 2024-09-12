Ремонт колектора на вулиці Юрія Руфа планують завершити у вересні — Москалик

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Загалом з Полтавського обласного бюджету за весь період на ремонт виділяли 45 млн гривень, з міського — 15 млн грн

Капітальний ремонт каналізаційного колектора на вулиці Юрія Руфа місцева влада планує завершити до 20 вересня. Про це повідомив заступник міського голови Кременчука Іван Москалик під час прийому громадян 11 вересня.

— Перша і третя ділянка були відремонтовані раніше. Друга ділянка — вже завершуються роботи і в нас колектор, який був найаварійнішим у Кременчуці, буде працювати, — сказав Москалик.

Чиновник також розповів, що на найближчому засіданні виконавчого комітету мають внести зміни щодо рішення про перекриття руху для машин по вулиці Юрія Руфа (на ділянці від вулиці Ярмаркової до вулиці Європейської).

— Таким чином ми відкриваємо рух від вулиці Європейської до вулиці Переяславської, тому що ми повністю всі ті розриття накрили щебеневою сумішшю, асфальтобетонною сумішшю і забезпечили проїзд звичайного транспорту, для великогабаритного транспорту — ще ні, — сказав Москалик.

За його словами, нині комунальні підприємства частково відновлюють благоустрій на вулиці Юрій Руфа. Остаточну суму витрат на ремонт колектора Іван Москалик на сьогодні не готовий коментувати — «акти виконаних робіт ще закриваються, суми точної не знаю, до 20 вересня підрядник ще має виконати роботи».

Загалом з Полтавського обласного бюджету за весь період виділяли 45 млн гривень, з міського — 15 млн грн. Цих грошей використано вже на 90%, розповів Москалик.

Зазначимо, що ремонт колектора на вулиці Юрія Руфа триває з кінця 2022 року, а аварійним його визнали у 2010 році. Кошти на виконання робіт виділили з міського та обласного бюджетів. Як раніше розповідав міський голова Віталій Малецький, вартість робіт тоді була двічі більшою, у порівнянні з тендером на понад 19 млн грн. Мер наголосив, що з переможцями аукціону є певні проблеми на кшталт відсутності досвіду або певної техніки й додав, що «Кременчукводоканал» за меншу суму самостійно міг би впоратись, якби мав відповідне обладнання.

З 2023 року ремонтом займалося київське ТОВ «Авангард Буд Проект», вказало комунальне підприємство у відповіді на запит «Кременчуцького Телеграфа».

У лютому 2024 року Кременчукводоканал замовляв капітальний ремонт аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора діаметром 500 мм на вул. Юрія Руфа. Запорізька компанія «Авто-М» перемогла на аукціоні й згідно з умовами угоди має завершити роботи до кінця 2024 року. Вартість робіт складає понад 19 млн гривень.

За даними Youconrol, товариство з обмеженою відповідальністю «Авто-М» з Запоріжжя фігурувало у кількох кримінальних справах, зокрема у тих, що пов’язані з розкраданням коштів з місцевого бюджету. Як вказано в ухвалі суду, між комунальним підприємством «Дніпроводоканал» та ТОВ «Авто-М» протягом 2019-2021 років було укладено 8 договорів на виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції водоводів, самопливних колекторів, усунення жорсткого засмічення каналізаційного колектору на території міста Дніпро. Загальна вартість угод склала понад 40 млн грн. Згідно з досудовим розслідуванням, працівники водоканалу та фірми налагодили схему з розкрадання бюджетних грошей.