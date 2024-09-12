Цікаві книги для підлітків: сучасна young adult література, яку варто прочитати

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 0

Сергій Пантюк «Швидше не буває»

Ельвіра мріє про загублену кимось валізу з величезною сумою грошей, завдяки їй вона зможе вилікувати маму й купити собі кілька необхідних речей. В школі про неї пліткують, а хлопець, який подобається, більше не вірить їй. В цю мить дівчинку охоплює відчай, але з’являється той, хто творить дива і пропонує їй угоду. Він допомагає Елі стати олімпійською чемпіонкою з плавання, вона всесвітньо відома і отримує космічні гонорари. Мрії здійснилися, та під час їхнього здійснення Еля втратила щось неймовірно важливе. Чудова підліткова повість з дещо фантастичним і повчальним сюжетом, вона тримає в напрузі до останньої сторінки.

Галина Манів «По той бік неба»

Тарас разом з татом нещодавно відкрив нову планету, це була його перша подорож до далекого космосу. Одного разу самостійно вирушивши зорельотом до цієї планети, він зустрів прибульців. Намагаючись втекти від них, хлопчик заблукав по той бік неба. Він щосили шукає дорогу додому, мріє повернутися до батьків, долає небезпеки, мандрує різними планетами, знаходить нових друзів. Та чи зможе Тарас пройти випробування сміливістю, довіритися друзям і потрапити додому? Про це можна дізнатися у фантастичній і надзвичайно цікавій книжці. Вона сподобається тим читачам, які захоплюються штучним інтелектом і біокібернетикою.

Сана Дутка «Така, як є»

Мама працює в Італії, тато загинув, захищаючи нашу країну, тому Юля тепер живе з бабусею. Здається, що дівчині не щастить геть в усьому: хлопець, в якого вона закохана, не звертає на неї уваги, навчання викликає нудьгу, дружба з найкращою подругою розчаровує, а новачок з паралельного класу невгамовно її дістає. Приймати себе такою, як є — не так вже й легко, особливо, якщо порівнюєш себе з іншими. Ледь опиняючись в небезпеці, миттєво приходить розуміння того, хто знаходиться поряд і ким точно бути не хочеться. Це дуже чуттєва історія про прийняття себе та пошук власного шляху, який обов’язково спонукає до змін.

Тетяна Рубан «На північ від кордону»

У Нати талант до малювання, але мама бачить її олімпійською чемпіонкою з гімнастики. Серго бере на себе обов’язки старшого в родині, адже його тато приєднався до руху спротиву, щоб захистити їх та звільнити їхню країну від загарбників. Лалі не може вибачити батькові за те, що він розлучився з мамою та створив нову сім’ю. Доля цих трьох підлітків перетнеться на кордоні, якого не мало б бути, якби у 2008 році в Грузію не прийшли російські «миротворці». Роман обов’язково сподобається поціновувачам глибокої та гостроактуальної сучасної прози, яка читається на одному подиху, але напрочуд емоційно.

Зої Заґґ «Дівчина онлайн»

Пенні Портер обожнює фотографувати, а ще у неї талант потрапляти в дивні ситуації. У дівчини є найкращий друг Елліот і батьки, які її дуже люблять, але розказати їм вона може не все, тож починає вести свій анонімний блог під ніком «Дівчина Оnline». В ньому вона ділиться переживаннями, сумнівами і страхами зі своїми підписниками, підтримує їх у відповідь. Під час подорожі до Нью-Йорка на новорічні свята, Пенні знайомиться з рок-музикантом Ноєм. Кохання змінює її блог і життя, але не в усьому на краще. Роман став дуже популярним і має ще дві частини, які складають трилогію: «Дівчина онлайн», «Дівчина Онлайн у турне» і «Дівчина Онлайн: соло».

Галина Кирпа «Мій тато став зіркою»

У книзі розповідається про маленьку дівчинку, тато якої загинув на Майдані. Їй дуже важко змиритися з втратою і повірити в те, що тато більше ніколи не зможе її обійняти, вони більше ніколи не малюватимуть разом і він не побачить її новонародженої сестрички. Будучи дитиною складно розмірковувати про смерть, сміливість і барикади, але мама каже, що її тато став зіркою і завжди за нею спостерігатиме з неба. Невелике за обсягом, але змістовне оповідання зворушує до сліз, тому що в ньому доросле життя та історичні події, змальовуються очима і серцем дитини. Щиро раджу цю книгу для розвитку емпатії та спільних сімейних читань.