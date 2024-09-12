На Полтавщині взяли під варту водійку, причетну до смертельної ДТП

Сьогодні, 09:24 Переглядів: 503

На Полтавщині суд обрав запобіжний захід водійці, причетній до смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Машівці. Про це повідомили у пресслужба поліції Полтавщини.

Унаслідок ДТП, яка сталася 7 вересня близько 10.00, одна пішоходка загинула та одна тяжко травмована. Причетній до ДТП водійці Chevrolet повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — домашній арешт в нічний час доби строком на 60 діб.

Нагадаємо, від початку року на дорогах Полтавської області в аваріях загинули 63 людини.