«Коли зустрічалися, завжди поспішав до сім'ї та дітей»: Кременчук попрощався зі стрільцем Ярославом Ващенком

Чоловіка мобілізували у грудні, а вже сьогодні мати, друзі, дружина та діти провели захисника в останню путь
Сьогодні, 19 лютого, у стінах Міського палацу культури попрощалися з військовим Ярославом Ващенком. Народився чоловік у Кременчуці, навчався у Кременчуцькій гімназії № 22. Був призваний на військову службу під час мобілізації 19 грудня 2023 року Лубенським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Друзі Ярослава згадують, що чоловік мав золоті руки. Таких людей зараз не вистачає, констатують товариші загиблого воїна. Вмів ремонтувати техніку, будувати. У 40-річного солдата залишилася мати, дружина та дві доньки.
Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі, де покояться інші солдати з Кременчука, загиблі на російсько-українській війні.
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