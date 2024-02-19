21 лютого у Кременчуцькій бібліотеці-філії № 1 з нагоди Міжнародного дня рідної мови відбудеться літературно-поетичний вернісаж «Яке прекрасне рідне слово». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили працівники бібліотеки.
Захід відбудеться за участю кременчуцької поетеси Валентини Лисич, членкині Міжрегіональної спілки письменників, Спілки літераторів «Славутич» та Клубу поетичного слова «Цвіт калини».
Валентина — майстриня жіночої лірики, усі її вірші об’єднані одвічною темою кохання.
На гостей поетичного вернісажу чекає знайомство з творчістю літераторки та звучатимуть вірші у виконанні авторки.
Відбудеться поетична зустріч 21 лютого о 13.00 за адресою: проспект Лесі Українки, 13.
Вхід на захід вільний.
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