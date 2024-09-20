Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач, Полтавщина

У Кременчуці встановили 7 сонячних електростанцій — «Полтаваобленерго»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 315

 

 Загалом у Кременчуцькому районі з'явилися 33 побутові сонячні установки

У Кременчуці із початку року встановили 7 побутових сонячних електростанцій. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго». 

Загалом же у Кременчуцькому районі встановили 33 побутові сонячні установки.

За інформацією представників компанії, жителі Полтавщини останнім часом все більше намагаються стати енергонезалежними. Це стосується як побутових споживачів, так і підприємств.

Зокрема, у Полтаві розпочали встановлення когераційних установок для виробництва електроенергії, серед них і комбіновані для опалення. У майбутньому сюди планують приєднати також і кілька об'єктів критичної інфраструктури, аби зробити їх енергонезалежними під час можливих блекаутів.

З початку року до мережі «Полтаваобленерго» уже приєднали 101 побутову сонячну установку, 2 сонячні установки активних споживачів та 1 когераційну установку.

Нагадаємо, у цьому році фонд енергоефективності запустив програму «ГрінДІМ», за якою ОСББ можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.


0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ілюстративне
Теги: сонячна електростанція Полтаваобленерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх