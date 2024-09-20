У Кременчуці встановили 7 сонячних електростанцій — «Полтаваобленерго»

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У Кременчуці із початку року встановили 7 побутових сонячних електростанцій. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».

Загалом же у Кременчуцькому районі встановили 33 побутові сонячні установки.

За інформацією представників компанії, жителі Полтавщини останнім часом все більше намагаються стати енергонезалежними. Це стосується як побутових споживачів, так і підприємств.

Зокрема, у Полтаві розпочали встановлення когераційних установок для виробництва електроенергії, серед них і комбіновані для опалення. У майбутньому сюди планують приєднати також і кілька об'єктів критичної інфраструктури, аби зробити їх енергонезалежними під час можливих блекаутів.

З початку року до мережі «Полтаваобленерго» уже приєднали 101 побутову сонячну установку, 2 сонячні установки активних споживачів та 1 когераційну установку.

Нагадаємо, у цьому році фонд енергоефективності запустив програму «ГрінДІМ», за якою ОСББ можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.



